Presidente Boric y casos de tráfico de drogas en el Ejército: “Es una traición a la patria”

El Presidente Gabriel Boric condenó los casos de narcotráfico vinculados a miembros del Ejército que se han conocido en el último tiempo.

En el marco de la Parada Militar 2026, el Mandatario fue enfático en señalar que “desprestigiar a instituciones que tienen tanto prestigio de esa manera es una traición a la patria”.

“Por lo tanto, toda la gente que ha estado involucrada en eso, en este momento está presa y procesada”, agregó en conversación con 24 Horas.

Asimismo, el Presidente Boric sostuvo que “estos son casos que han logrado ser encapsulados y no vamos a permitir que sigan sucediendo”.

En la misma línea, el comandante en Jefe del Ejército de Chile, Javier Iturriaga, expresó su preocupación por estos casos. “Ha sido un golpe fuerte, pero estamos superando este tema”, declaró.

El general del Ejército además coincidió con los dichos del jefe de Estado, afirmando que estos casos no responden a una “vinculación del Ejército con el narcotráfico, al revés, son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro, son delincuentes que nos han traicionado”.

“Es muy feo darse cuenta de que militares profesionales finalmente caen en la corrupción”, complementó.

Finalmente, el comandante Iturriaga explicó que “hasta el momento hay medidas preventivas que se han reforzado, no las voy a detallar porque pretendemos que tengan algún grado de certeza, pero hay medidas en contrainteligencia donde hemos reforzado esa área”.