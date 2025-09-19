Joven desaparece en Río Bueno mientras se bañaba con amigos: PDI intensifica búsqueda

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Policía de Investigaciones (PDI) reforzó la búsqueda de un joven de 20 años que se encuentra desaparecido desde el domingo 14 de septiembre, tras caer al Río Bueno mientras se bañaba junto a amigos.

Tras el hecho, los equipos de criminalistas de la PDI se sumaron al operativo que ya involucra a personal del Departamento de Operaciones Subacuáticas, entre otros.

Al respecto, el inspector de la Brigada de Homicidios de Valdivia, Raúl Gajardo, señaló que las condiciones climáticas adversas han impedido contar con apoyo aéreo, complicando las tareas de búsqueda.

Hasta el momento, el joven sigue desaparecido. Mientras que la labor de rastreo alcanza hoy su sexta jornada consecutiva.

Finalmente, por instrucción de la Fiscalía de Los Ríos, la Brigada de Homicidios de la PDI también desarrolla diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.