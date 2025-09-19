Cuánto cacao debo consumir para frenar el envejecimiento y proteger la salud del corazón / Liudmila Chernetska

Un nuevo estudio científico sugiere que el cacao no solo es un placer para el paladar, sino también un aliado contra el envejecimiento y las enfermedades del corazón.

Según la investigación realizada por el Hospital Brigham and Women’s, los suplementos de extracto de cacao podrían reducir la inflamación crónica que acelera el paso de los años y aumentar la esperanza de vida.

Potente efecto antiinflamatorio

Con el paso del tiempo, el cuerpo acumula inflamación de bajo grado, un proceso conocido como inflammaging, que favorece el endurecimiento de las arterias y eleva el riesgo de enfermedades cardíacas.

El ensayo COSMOS, demostró que quienes consumieron extracto de cacao diariamente lograron reducir en un 8,4% anual los niveles de la proteína hsCRP, un marcador inflamatorio clave asociado a mayor riesgo cardíaco.

Cuánto cacao es recomendable

Si bien el estudio se centró en cápsulas de extracto de cacao ricas en flavanoles, los especialistas destacan que una dieta rica en alimentos vegetales —incluido el cacao natural— puede aportar beneficios similares.

El consumo moderado de cacao amargo o chocolate con alto porcentaje de cacao (mínimo 70%) se asocia con mejoras en la circulación y menor inflamación.

Sin embargo, los expertos advierten que no se trata de comer chocolate en exceso, sino de incluir el cacao como parte de una alimentación equilibrada.

Además de reducir la inflamación, el estudio encontró que las personas que tomaron extracto de cacao tuvieron hasta un 27% menos de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo.