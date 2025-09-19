;

Cuánto cacao debo consumir para frenar el envejecimiento y proteger la salud del corazón

Una investigación en adultos mayores mostró que estos suplementos podrían alargar la vida.

Javiera Rivera

Cuánto cacao debo consumir para frenar el envejecimiento y proteger la salud del corazón

Cuánto cacao debo consumir para frenar el envejecimiento y proteger la salud del corazón / Liudmila Chernetska

Un nuevo estudio científico sugiere que el cacao no solo es un placer para el paladar, sino también un aliado contra el envejecimiento y las enfermedades del corazón.

Según la investigación realizada por el Hospital Brigham and Women’s, los suplementos de extracto de cacao podrían reducir la inflamación crónica que acelera el paso de los años y aumentar la esperanza de vida.

Potente efecto antiinflamatorio

Con el paso del tiempo, el cuerpo acumula inflamación de bajo grado, un proceso conocido como inflammaging, que favorece el endurecimiento de las arterias y eleva el riesgo de enfermedades cardíacas.

Revisa también:

ADN

El ensayo COSMOS, demostró que quienes consumieron extracto de cacao diariamente lograron reducir en un 8,4% anual los niveles de la proteína hsCRP, un marcador inflamatorio clave asociado a mayor riesgo cardíaco.

Cuánto cacao es recomendable

Si bien el estudio se centró en cápsulas de extracto de cacao ricas en flavanoles, los especialistas destacan que una dieta rica en alimentos vegetales —incluido el cacao natural— puede aportar beneficios similares.

El consumo moderado de cacao amargo o chocolate con alto porcentaje de cacao (mínimo 70%) se asocia con mejoras en la circulación y menor inflamación.

Sin embargo, los expertos advierten que no se trata de comer chocolate en exceso, sino de incluir el cacao como parte de una alimentación equilibrada.

Además de reducir la inflamación, el estudio encontró que las personas que tomaron extracto de cacao tuvieron hasta un 27% menos de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad