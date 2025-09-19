“Chile no se cae a pedazos”: el momento viral en que una ciudadana encaró a la diputada Camila Flores

Santiago

Durante las jornadas de celebración por Fiestas Patrias, en una fonda ubicada en la Región de Valparaíso, Camila Flores vivió un intenso cruce con una mujer.

En concreto, la diputada asistió junto a un grupo de candidatos de derecha cuando una usuaria de TikTok se le acercó para decirle que “Chile no se cae a pedazos”.

Al escuchar el mensaje, Flores respondió apuntando con el dedo: “Sí se cae y por culpa de ustedes, los orcos zurdos”, mientras un hombre se interponía entre ambas. La ciudadana replicó: “¿Y por qué me pones ahí para que me corra? Chile no se cae a pedazos, está toda la gente feliz aquí... cacha la hue... me corrió”, antes de publicar el clip en TikTok.

El video provocó diversas reacciones: mientras algunos usuarios respaldaron a la diputada, otros celebraron la valentía de la mujer que la encaró.