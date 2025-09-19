;

Carabineros reporta seis fallecidos en el segundo balance carretero de Fiestas Patrias

Autoridades detallaron además 166 siniestros viales, más de un centenar de lesionados y 149 detenidos por conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Verónica Villalobos

Hicieron positivo balance por Fiestas Patrias

Hicieron positivo balance por Fiestas Patrias

Santiago

Carabineros entregó la mañana de este viernes 19 de septiembre su segundo balance nacional de tránsito por Fiestas Patrias, informando la muerte de seis personas en distintos siniestros viales ocurridos desde el miércoles 17.

El general Víctor Vielma, jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, señaló que “debemos lamentar la cifra de seis personas fallecidas, seis compatriotas que han perdido la vida en estas celebraciones”. Detalló que las causas fueron tres atropellos, una colisión y un choque.

El informe consigna además 166 accidentes, que dejaron 108 personas lesionadas de diversa consideración.

Revisa también

ADN

En materia de fiscalización, se realizaron más de 34.500 controles a conductores y 9.500 exámenes, lo que permitió detener a 149 personas: 122 por consumo de alcohol y 27 por drogas.

Junto a ello, se cursaron más de mil infracciones a lo largo del territorio, en un balance que Carabineros enmarca en su despliegue preventivo para reducir la siniestralidad vial durante estas celebraciones.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad