Carabineros reporta seis fallecidos en el segundo balance carretero de Fiestas Patrias

Santiago

Carabineros entregó la mañana de este viernes 19 de septiembre su segundo balance nacional de tránsito por Fiestas Patrias, informando la muerte de seis personas en distintos siniestros viales ocurridos desde el miércoles 17.

El general Víctor Vielma, jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, señaló que “debemos lamentar la cifra de seis personas fallecidas, seis compatriotas que han perdido la vida en estas celebraciones” . Detalló que las causas fueron tres atropellos, una colisión y un choque.

El informe consigna además 166 accidentes, que dejaron 108 personas lesionadas de diversa consideración.

En materia de fiscalización, se realizaron más de 34.500 controles a conductores y 9.500 exámenes, lo que permitió detener a 149 personas: 122 por consumo de alcohol y 27 por drogas.

Junto a ello, se cursaron más de mil infracciones a lo largo del territorio, en un balance que Carabineros enmarca en su despliegue preventivo para reducir la siniestralidad vial durante estas celebraciones.