;

Tatuaje clave: descubren la identidad del cadáver hallado en el auto de estrella que vendrá a Lollapalooza Chile 2026

La joven de 15 años apareció hace unos días en el Tesla del rapero. El tatuaje no es lo único que los relaciona.

ADN Radio

Tatuaje clave: descubren la identidad del cadáver hallado en el auto de estrella que vendrá a Lollapalooza Chile 2026

Tatuaje clave: descubren la identidad del cadáver hallado en el auto de estrella que vendrá a Lollapalooza Chile 2026 / Christopher Polk

D4vd es uno de los artistas confirmados para la edición 2026 de Lollapalooza Chile. Se trata de una estrella en ascenso de 20 años y que se inspiró en Fortnite para su música. Desde hace unas semanas, David Anthony Burke, su nombre real, está involucrado en un escabroso caso policial.

En un auto Tesla registrado a su nombre fueron encontrados de restos humanos en estado de descomposición. El vehículo nunca había sido reportado como robado, lo que llamó aún más la atención de las autoridades.

Ahora, se conocieron más detalles de la víctima, que en un inicio fue identificada sería una mujer afroamericana con cabello negro ondulado, de aproximadamente 1,55 metros de altura.

Revisa también:

ADN

Según informa TMZ, el cuerpo fue identificado como el de Celeste Rivas Hernández, de 15 años. Las autoridades señalaron que tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con las letras “Shhh...”. Es idéntico al de D4vd, que también en la misma extremidad.

La madre de Celeste contó al mismo medio que su hija tenía ese tatuaje, en tinta roja. La mujer explicó que Celeste llevaba desaparecida más de un año, y sospecha del hallazgo en el Tesla porque el nombre del novio de su hija era David.

La otra prueba sonora

La conexión entre D4vd y Celeste Rivas va más allá de una marca en la piel. De acuerdo a TMZ, en diciembre de 2023 se filtró la canción “Celeste_Demo unfin”, interpretada por el cantante, que incluye referencias explícitas al nombre de Celeste en varias líneas.

“Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest / Smell her on my clothes like cigarettes (La chica con mi nombre tatuado en el pecho / Su olor impregna mi ropa como el tabaco)”, destaca entre las frases del tema.

ADN

TMZ

D4vd está de gira y no ha estado en Los Ángeles por más de un mes. La policía no ha revelado quién conducía el Tesla antes de que fuera abandonado en una calle de Hollywood e incautado el 5 de septiembre. Las autoridades no han informado si existe algún sospechoso.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad