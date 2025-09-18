Tatuaje clave: descubren la identidad del cadáver hallado en el auto de estrella que vendrá a Lollapalooza Chile 2026 / Christopher Polk

D4vd es uno de los artistas confirmados para la edición 2026 de Lollapalooza Chile. Se trata de una estrella en ascenso de 20 años y que se inspiró en Fortnite para su música. Desde hace unas semanas, David Anthony Burke, su nombre real, está involucrado en un escabroso caso policial.

En un auto Tesla registrado a su nombre fueron encontrados de restos humanos en estado de descomposición. El vehículo nunca había sido reportado como robado, lo que llamó aún más la atención de las autoridades.

Ahora, se conocieron más detalles de la víctima, que en un inicio fue identificada sería una mujer afroamericana con cabello negro ondulado, de aproximadamente 1,55 metros de altura.

Según informa TMZ, el cuerpo fue identificado como el de Celeste Rivas Hernández, de 15 años. Las autoridades señalaron que tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con las letras “Shhh...”. Es idéntico al de D4vd, que también en la misma extremidad.

La madre de Celeste contó al mismo medio que su hija tenía ese tatuaje, en tinta roja. La mujer explicó que Celeste llevaba desaparecida más de un año, y sospecha del hallazgo en el Tesla porque el nombre del novio de su hija era David.

La otra prueba sonora

La conexión entre D4vd y Celeste Rivas va más allá de una marca en la piel. De acuerdo a TMZ, en diciembre de 2023 se filtró la canción “Celeste_Demo unfin”, interpretada por el cantante, que incluye referencias explícitas al nombre de Celeste en varias líneas.

“Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest / Smell her on my clothes like cigarettes (La chica con mi nombre tatuado en el pecho / Su olor impregna mi ropa como el tabaco)”, destaca entre las frases del tema.

D4vd está de gira y no ha estado en Los Ángeles por más de un mes. La policía no ha revelado quién conducía el Tesla antes de que fuera abandonado en una calle de Hollywood e incautado el 5 de septiembre. Las autoridades no han informado si existe algún sospechoso.