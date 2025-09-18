Orgullosos hasta las lágrimas: Isadora Figueroa, hija de Chayanne, celebra su primera nominación a los Latin Grammy

Santiago

Isadora Figueroa vivió un momento inolvidable al recibir la noticia de su primera nominación a los Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Artista Nuevo. La joven cantante no pudo contener las lágrimas y compartió un tierno video en redes sociales donde aparece emocionada junto a su familia.

“Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo… y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos”, escribió la artista en Instagram, recordando cómo soñaba desde niña con dedicarse a la música.

Debutó en 2022 y desde entonces ha lanzado varios sencillos, incluido su más reciente tema Hierba Mala. Ahora, con esta nominación, Isadora comienza a consolidarse como una de las voces emergentes más prometedoras del panorama latino.

El momento de la noticia

Isadora, hija menor de Chayanne y Marilisa Maronesse esperó la emocionante noticia junto a sus padres.

En un tierno registro, se puede ver cómo los tres están cómodos, pero expectantes, de escuchar el nombre de Isadora, ser confirmado como uno de los elegidos para la categoría Nuevo Artista.

Así, en el registro se puede apreciar cómo, al escuchar el nombre, los tres saltan de alegría, y muy emocionados se abrazan entre lágrimas. Los orgullosos padres, besan a su hija, diciéndole “te lo mereces”, mientras la contienen y se muestran dichosos.