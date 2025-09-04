;

VIDEO. ¿Vendrá a Viña? Chayanne hizo inesperado anuncio que enloqueció a sus fanáticas

Tras agotar entradas en el Movistar Arena, el artista confirmó presencias el 2026 en Santiago y Viña del Mar.

Javiera Rivera

Chayanne

Chayanne / Cristina Andina

El amor entre Chayanne y Chile parece no tener fin. Tras arrasar con ocho presentaciones sold out en el Movistar Arena, el puertorriqueño encendió nuevamente la ilusión de sus fanáticas.

Y es que el cantante confirmó que incluirá a Chile dentro de su gira sudamericana en febrero del 2026, la que ya contempla conciertos en Argentina y Uruguay.

La gran sorpresa es que esta vez no solo estaría en Santiago: también se mencionaron ciudades como Viña del Mar y Concepción, con la posibilidad de shows en estadios mucho más amplios para que nadie se quede fuera.

Revisa también

ADN

Mientras tanto, en redes sociales las fanáticas no han dejado de especular con la posibilidad de verlo en la Quinta Vergara. Algunos incluso sueñan con un regreso triunfal de Chayanne al Festival de Viña del Mar

Cabe destacar que durante sus recientes presentaciones en la capital, Chayanne desató la euforia al interpretar clásicos como “Torero”, “Dejaría Todo” y “Tiempo de Vals”.

Más tarde, a través de sus redes sociales, hizo oficial las fechas y lugares donde dirá presente en Chile 2026.

De momento, confirmó show para Viña del Mar el 11 de febrero del 2026, mientras que en Santiago se presentará en el Estadio Nacional para el Día de los Enamorados, es decir, el 14 de febrero.

Contenido patrocinado

