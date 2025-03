El Rey Carlos III es dado de alta tras sufrir efectos secundarios por su tratamiento contra el cáncer

El Rey Carlos III fue dado de alta este jueves tras ser ingresado brevemente en la Clínica de Londres debido a efectos secundarios relacionados con su tratamiento contra el cáncer, según informó el Palacio de Buckingham. La visita al hospital fue breve y de carácter preventivo, luego de que el monarca experimentara reacciones adversas tras su tratamiento.

Episodio bajo control y reprogramación de agenda

El monarca, de 75 años, fue trasladado al hospital durante la mañana y regresó a Clarence House horas después. Aunque el Palacio intentó restar gravedad al episodio, fuentes cercanas afirmaron que la recuperación del Rey sigue avanzando “en una dirección positiva”.

“Tras el tratamiento médico programado y en curso contra el cáncer esta mañana, el Rey experimentó efectos secundarios temporales que requirieron un breve período de observación en el hospital. Por lo tanto, los compromisos vespertinos de Su Majestad se pospusieron”, señaló el comunicado oficial del Palacio.

Como medida de precaución, el programa de actividades del monarca para este viernes también fue reprogramado, incluyendo una serie de compromisos en Birmingham. “Su Majestad desea enviar sus disculpas a todos aquellos que puedan sentirse incómodos o decepcionados por ello”, añadió el Palacio.

Recuperación y agenda futura

A pesar del contratiempo, fuentes médicas indicaron que los efectos secundarios fueron temporales y no infrecuentes, y que no hay mayores motivos de preocupación. La visita de Estado programada a Italia, que incluye visitas a Roma y Rávena la próxima semana, sigue en pie y no se ha informado de cambios, publica el medio The Telegraph.

Durante la tarde del jueves, el monarca continuó trabajando desde su residencia, revisando documentos estatales y manteniendo reuniones telefónicas. El Rey Carlos III es conocido por su intensa ética de trabajo, y sus asesores han destacado que mantener una agenda activa ha sido beneficioso para su bienestar general.

Compromiso con su tratamiento

El Palacio de Buckingham anunció en febrero de 2024 que al Rey se le había diagnosticado un tipo de cáncer no revelado, detectado tras un tratamiento por el agrandamiento de la próstata. Desde entonces, el monarca ha seguido un tratamiento semanal mientras continúa con parte de sus compromisos oficiales.

El Rey ha expresado públicamente su agradecimiento por las muestras de apoyo que ha recibido desde su diagnóstico. Durante una reciente visita a Irlanda del Norte, compartió palabras de aliento para otros pacientes de cáncer: “Simplemente hay que seguir adelante, ¿no?”, citando una célebre frase de Winston Churchill: “Sigan así”.

Aplazamiento de la visita al Vaticano

En paralelo, el Rey Carlos III y la Reina Camila se vieron obligados a posponer una visita al Vaticano esta semana. La audiencia con el Papa Francisco, considerada una muestra histórica de amistad entre las Iglesias anglicana y católica, fue suspendida debido a que el Pontífice sigue en proceso de recuperación tras su reciente batalla contra la neumonía.

El Palacio de Buckingham aclaró que, si bien la agenda del Rey puede sufrir algunos ajustes menores en las próximas semanas, la situación está controlada y no se esperan mayores alteraciones en sus compromisos oficiales.