Fue hace dos años, durante la parte más difícil y adversa de la pandemia, que Adriano Castillo, más conocido como Compadre Moncho, le puso fin a su matrimonio de más de tres décadas. Hoy, a sus 81 años, el actor y concejal por Quinta Normal, vive de nuevo su soltería, y a fondo.

En una entrevista en La Hora de Conversar, el actor primero se refirió a su exesposa, la actriz Beatriz Alegret. “Sé que está bien, con una nueva pareja (Sebastián Saldaña) y feliz. No he hablado últimamente con ella por razones obvias, pero por lo que me he enterado está muy cómoda“, contó.

“Ahora si no fuese así, ella sabe que cuenta conmigo siempre (…) El culpable de nuestra separación soy yo. Hace unos 10 años cambié y me olvidé de los detalles que van alimentando una relación. Cometí muchos errores“, complementó después.

Adriano Castillo: “Uno tiene que estar a la altura”

Más adelante señaló que está totalmente soltero. Después de 30 años de matrimonio y a sus 81 años, vive su soltería como si fuera un joven más. E incluso, al preguntársele sobre su presente amoroso, indicó que “no me encuentro con pareja, pero soy un picaflor. Voy y vuelvo“.

En la ocasión también confesó, que a sus más de ocho décadas de edad, nunca ha tenido que usar medicamentos para desempeñarse mejor en su faceta sexual. “Por ahora no he usado Viagra, nunca lo he probado. Pero si uno conoce a una mujer de 30 años habría que hacer uso de la ciencia“, explicó.

Finalmente, entregó más detalles de esta postura. Y es que a sus 81 años, va a hacer lo posible para rendir lo máximo que pueda y cumplir ante las exigencias de una mujer mucho más joven que él. “Uno tiene que saber estar a la altura, son performance más importantes. Ahora con mujeres de 50 o 55 años no necesito“, concluyó.