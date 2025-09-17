;

Vecinos regresan a edificio Euromarina II tras socavón que obligó desalojo de 300 familias

Mientras tanto, los edificios Kandinsky y Miramar en Viña del Mar siguen a la espera de reparaciones.

Javiera Rivera

Después de un año y tres meses, los vecinos del edificio Euromarina II en Reñaca comienzan a regresar a sus hogares tras el socavón que obligó a desalojar a más de 300 familias en agosto de 2023.

Hasta ahora, alrededor de 30 familias ya retomaron la residencia, mientras que se espera que el edificio vuelva a llenarse gradualmente en los próximos meses.

El desalojo se produjo el 23 de agosto de 2023, cuando un socavón puso en riesgo la seguridad de los residentes, extendiéndose hasta el 25 de septiembre del mismo año.

Las obras de reparación, lideradas por Serviu, se prolongaron hasta diciembre de 2024 e incluyeron la construcción de un muro de contención, la reposición de calles y la reparación de la línea de alcantarillado.

Según información publicada por LUN, el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, destacó la prioridad de la seguridad durante todo el proceso.

“Se ha hecho un trabajo muy importante para garantizar la seguridad de las personas”, señaló, agregando que las obras se ejecutaron con la participación de la comunidad y constante comunicación con los vecinos.

Situación en otros edificios afectados

Mientras tanto, los edificios Kandinsky y Miramar en Viña del Mar siguen a la espera de reparaciones, más de dos años después de los socavones que los obligaron a evacuar. Sin embargo, recientemente, la empresa Esvial anunció la adjudicación de las obras de reparación.

Finalmente, con el retorno de los vecinos al Euromarina II, se da un paso importante en la recuperación de las viviendas afectadas por estos eventos geológicos.

