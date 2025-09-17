Servel revela cuántos ciudadanos extranjeros podrán votar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias

El Servicio Electoral (Servel) publicó este 17 de septiembre de 2025 los padrones electorales y las nóminas de inhabilitados con carácter definitivo para las elecciones de Presidente de la República y de parlamentarios del próximo 16 de noviembre.

De acuerdo con las cifras entregadas, el padrón total alcanza a 15.779.102 electores habilitados para sufragar. De ellos, 15.618.167 están inscritos en Chile y 160.935 en el exterior.

Por género, el registro consigna 8.083.768 mujeres y 7.695.334 hombres habilitados para votar. En el desglose por nacionalidad, el padrón incluye 885.940 extranjeros habilitados para sufragar en territorio nacional, conforme a la normativa vigente.

Junto con el padrón, el Servel informó que 302.722 electores quedaron inhabilitados para participar de los comicios, listado que también fue publicado con carácter definitivo.

El organismo electoral señaló que el Padrón por comuna y las nóminas de inhabilitados se encuentran disponibles para consulta pública, tanto en territorio nacional como para chilenos en el exterior.

Con la publicación de estos insumos, el proceso avanza hacia su fase final de organización electoral, que considera la definición de locales, designación de vocales de mesa y la difusión de información clave para el voto en Chile y en el extranjero.