Le cercenó la oreja: prisión preventiva para funcionario municipal que mordió a alcalde de Melipeuco

El ataque ocurrió en medio de una fiesta de carácter municipal. Debido a la gravedad del hecho, el jefe comunal debió someterse a una cirugía reconstructiva.

Juan Castillo

Rodrigo Aguilera

02:51

Un funcionario municipal de la comuna de Melipeuco quedó en prisión preventiva tras abalanzarse y morder una oreja al alcalde Alejandro Cuminao.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en medio de una fiesta realizada en la casa de la administradora municipal, quien además es pareja del imputado.

Por motivos que se investigan, el imputado se abalanzó sobre el jefe comunal y lo atacó mordiendo una de sus orejas, la cual terminó cercenada.

Debido a la gravedad de la lesión, el alcalde Cuminao debió someterse a una cirugía reconstructiva.

El funcionario municipal fue formalizado por el delito de lesiones graves gravísimas, por lo cual quedó en prisión preventiva.

En tanto, el tribunal determinó dos meses de plazo de la investigación.

