Conductor dio positivo a cocaína: choque de buses deja 18 heridos en Valdivia

Un choque entre dos taxibuses del transporte público dejó 18 personas lesionadas el martes recién pasado en Valdivia (Región de Los Ríos). El impacto ocurrió durante la mañana en calle Santiago Bueras, lo que motivó la concurrencia de equipos de emergencia para atender a los pasajeros y restablecer la circulación.

La Fiscalía Regional de Los Ríos abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. En ese marco, se practicaron exámenes a ambos conductores, estableciéndose que uno de ellos dio positivo a cocaína, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el balance preliminar, 15 personas resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas a centros asistenciales para su evaluación, mientras que otras 3 sufrieron fracturas de carácter grave, aunque se encuentran fuera de riesgo vital.

El fiscal Sergio Carmona detalló que “se pudo detectar la presencia de droga en el organismo de uno de los conductores”. Añadió que el Ministerio Público dispuso su control de detención por el delito de conducción bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, con resultado de lesiones graves y leves, además de daños, publica Meganoticias.

Las indagatorias considerarán, entre otros elementos, la dinámica del choque, las condiciones de circulación en el lugar y eventuales responsabilidades asociadas a la conducción y al estado de los vehículos involucrados.

A la espera de los peritajes, la fiscalía mantendrá coordinación con los organismos de emergencia y de tránsito para consolidar el informe técnico que permita determinar las causas del incidente y los cargos definitivos.