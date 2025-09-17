;

Conductor dio positivo a cocaína: choque de buses deja 18 heridos en Valdivia

La Fiscalía confirmó consumo de sustancias psicotrópicas en uno de los choferes y ordenó su control de detención.

Mario Vergara

FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / Francisco Paredes Sierra

Un choque entre dos taxibuses del transporte público dejó 18 personas lesionadas el martes recién pasado en Valdivia (Región de Los Ríos). El impacto ocurrió durante la mañana en calle Santiago Bueras, lo que motivó la concurrencia de equipos de emergencia para atender a los pasajeros y restablecer la circulación.

La Fiscalía Regional de Los Ríos abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. En ese marco, se practicaron exámenes a ambos conductores, estableciéndose que uno de ellos dio positivo a cocaína, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el balance preliminar, 15 personas resultaron con lesiones leves y fueron trasladadas a centros asistenciales para su evaluación, mientras que otras 3 sufrieron fracturas de carácter grave, aunque se encuentran fuera de riesgo vital.

Revisa también:

ADN

El fiscal Sergio Carmona detalló que “se pudo detectar la presencia de droga en el organismo de uno de los conductores”. Añadió que el Ministerio Público dispuso su control de detención por el delito de conducción bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, con resultado de lesiones graves y leves, además de daños, publica Meganoticias.

Las indagatorias considerarán, entre otros elementos, la dinámica del choque, las condiciones de circulación en el lugar y eventuales responsabilidades asociadas a la conducción y al estado de los vehículos involucrados.

A la espera de los peritajes, la fiscalía mantendrá coordinación con los organismos de emergencia y de tránsito para consolidar el informe técnico que permita determinar las causas del incidente y los cargos definitivos.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad