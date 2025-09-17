Mediante redes sociales, una insólita pelea a bordo de un bus del transporte público en Santiago se viralizó en las últimas horas.

Esto porque, según se puede ver en el video, dos hombres se encontraban discutiendo a bordo de la máquina perteneciente al sistema RED.

“Pesquémonos a combos, con puro odio. Con puros Tyson”, emplazó uno de los involucrados a otro, antes de ser agredido.

“A lo maldito”, respondió el otro sujeto, procediendo ambos a bajar de la máquina.

Ya en la vía pública, el enfrentamiento no duró nada: el sujeto que más había emplazado a arreglar las cosas “a combos” terminó agredido, ante la incredulidad del resto de pasajeros.

Revisa el momento de la pelea acá: