;

VIDEO. “La palabra empañada vale más...”: pasajeros de bus RED terminan a los golpes tras sostener discusión

“Pesquémonos a combos, con puro odio. Con puros Tyson”, señaló uno de los involucrados, antes de ser golpeado.

Juan Castillo

Captura

Captura

Mediante redes sociales, una insólita pelea a bordo de un bus del transporte público en Santiago se viralizó en las últimas horas.

Esto porque, según se puede ver en el video, dos hombres se encontraban discutiendo a bordo de la máquina perteneciente al sistema RED.

Revisa también:

ADN

Pesquémonos a combos, con puro odio. Con puros Tyson”, emplazó uno de los involucrados a otro, antes de ser agredido.

A lo maldito”, respondió el otro sujeto, procediendo ambos a bajar de la máquina.

Ya en la vía pública, el enfrentamiento no duró nada: el sujeto que más había emplazado a arreglar las cosas “a combos” terminó agredido, ante la incredulidad del resto de pasajeros.

Revisa el momento de la pelea acá:

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad