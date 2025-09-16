El local Rincón venezolano, con sucursales en Ñuñoa y Santiago, intentó dar un giro a la tradición dieciochera con sus “empanadas chilezolanas” y “arepas chilezolanas”, que combinan masa venezolanas con el pino chileno.

En la previa de las Fiestas Patrias, la publicación en TikTok generó una ola de reacciones entre los seguidores. Mientras algunos valoraron la creatividad, la mayoría criticó la propuesta. “Respeten nuestras comidas típicas, por favor”, pidió un usuario.

Otra seguidora expresó: “Ni aunque me la regalen”, mientras que un tercero señaló: “Opino que cada tradición se debe respetar, cada país tiene sus costumbres y gastronomía”.

Incluso venezolanos mostraron su rechazo: “Respeten la tradición chilena. Soy venezolana y no estoy nada de acuerdo con esas cosas”, comentaron.

El local aclaró que quienes prefieran probar otros sabores pueden optar por la arepa chilezolana, pero la discusión sobre la fusión culinaria continúa en redes.