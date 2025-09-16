;

VIDEO. “Respeten nuestras tradiciones”: local de comida venezolana genera fuerte críticas en redes sociales por ofrecer “empanadas chilezolanas”

Usuarios en TikTok cuestionaron la fusión de masa venezolana con pino chileno, señalando que altera y falta al respeto a la gastronomía local.

Martín Neut

Local de comida venezolana genera fuerte críticas en redes sociales por ofrecer “empanadas chilezolanas”

El local Rincón venezolano, con sucursales en Ñuñoa y Santiago, intentó dar un giro a la tradición dieciochera con sus “empanadas chilezolanas” y “arepas chilezolanas”, que combinan masa venezolanas con el pino chileno.

En la previa de las Fiestas Patrias, la publicación en TikTok generó una ola de reacciones entre los seguidores. Mientras algunos valoraron la creatividad, la mayoría criticó la propuesta. “Respeten nuestras comidas típicas, por favor”, pidió un usuario.

Otra seguidora expresó: “Ni aunque me la regalen”, mientras que un tercero señaló: “Opino que cada tradición se debe respetar, cada país tiene sus costumbres y gastronomía”.

Incluso venezolanos mostraron su rechazo: “Respeten la tradición chilena. Soy venezolana y no estoy nada de acuerdo con esas cosas”, comentaron.

El local aclaró que quienes prefieran probar otros sabores pueden optar por la arepa chilezolana, pero la discusión sobre la fusión culinaria continúa en redes.

🎉 Este septiembre celebramos a lo grande las Fiestas Patrias chilenas 🇨🇱 . En Rincón Venezolano unimos tradiciones y sabores, para que en tu mesa no falte ni la arepa ni la empanada, ni tampoco un plato que te recuerde a casa. . Durante todo el mes tendrás opciones criollas e internacionales, porque la mezcla cultural también se disfruta comiendo. . 📍 Ubicación: Av. Salvador 2203, Ñuñoa Av. Santa Rosa 36, Santiago Centro . 🗓️ Trabajamos todos los días . 📞 WhatsApp: Ñuñoa: +56 9 7740 4291 Santiago Centro: +56 9 4776 8490

♬ La consentida (cueca) - Los Condores & Silvia Infantas

