Este es el momento exacto cuando inicia la lluvia en Santiago: cambio radical en el tiempo para Fiestas Patrias / Getty Images

Se avecina un cambio importante en el tiempo de Santiago. Después de varias jornadas de temperaturas agradables, se espera que esta semana de Fiestas Patrias la lluvia regrese a la región Metropolitana.

“De acuerdo con la información más reciente entregada por el modelo europeo, un imponente sistema frontal avanzará hacia la zona central del país”, describió Meteored.

“Permitirá que la cordillera vuelva a vestirse de blanco”, describieron.

¿Cuándo se inicia la lluvia en Santiago?

La lluvia del nuevo sistema frontal que pasará por Santiago debería aparecer hacia el mediodía del sábado 20 de septiembre.

Según el modelo ECMWF, detallado por Meteored, entre la jornada clave y el domingo 21 algunas comunas podrían recibir hasta 15 milímetros de agua en total.

“En la medida que nos acerquemos a la fecha, podremos entregar estimaciones más finas y confiables”, advirtieron desde el portal especializado.

Otra característica importante del fin de semana será el aumento de la nubosidad y la baja en las temperaturas. Los termómetros no debería ir más allá de los 13°C de máxima.

En los días previos, el ambiente será plenamente primaveral. Nada opacará las celebraciones al aire libre.