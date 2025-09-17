Gobierno analiza presentar denuncia por estafa virtual que usa la imagen del Presidente Boric

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que se encuentran analizando los antecedentes para presentar una denuncia por estafa virtual que utiliza la imagen del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Y es que con el mundo digital en constante desarrollo, nuevas modalidades de fraudes y estafas llegan a las personas a través de las redes sociales, en donde cada vez parece más difícil identificar lo real de lo falso.

Se trata de los Deepfakes, la creación falsa de imágenes y voces de personas que a veces son célebres mediante la inteligencia artificial, muchas veces acompañados también de páginas web que imitan a otras que sí son reales.

En este caso, el Presidente Boric fue víctima de suplantación de identidad en un video publicado en YouTube, en el cual el mandatario habría señalado una plataforma de inversiones, en las cuales se podrían generar grandes ganancias.

Esto fue un hecho que encendió las alarmas en la moneda, por lo que el ministro Cordero afirmó que se está evaluando “acompañar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado”.

“Estamos haciendo la evaluación. Eso constituye un delito que está no solo asociado a su plantación de personas, sino que además en el caso del presidente de la república, implica afectar a la alta investidura del país”, declaró.

El video en cuestión incluyó imágenes extraídas del discurso del Mandatario en el Encuentro Nacional de la Industria de 2024, pero hay factores que permiten identificar su falsedad, entre ellos la baja calidad del video, el desfase de la voz con la imagen y pequeños detalles en el acento.

Polo Díaz, fundador de Wiwo y Global Head of Innovation at MGC, explicó las dificultades que existen para regular la tecnología, y que por lo mismo se debe aprender a navegar en este nuevo mundo.

“La regulación en base a sistemas tecnológicos no siempre es lo más eficiente, porque van muy rápido estos avances, sino que muchas veces es más eficiente regular el comportamiento humano”, sostuvo.

“Y en Chile hay leyes vigentes, como la usurpación de identidad, que perfectamente pueden proteger a los ciudadanos en este tipo de situaciones, como los deepfake”, complementó.

“Lo principal es que las personas aprendan a navegar en Internet en estos nuevos tiempos, y que siempre verifiquen que la fuente es la fuente original”, cerró Díaz.

En esta nueva realidad tecnológica, queda ver cómo se va a adaptar la justicia para llegar a los responsables de este tipo de delitos, y ver también cómo van a ser penalizados.