Fin del soporte de Windows 10: cuándo desaparecerá y cómo prepararte

ESET alerta sobre exposición a exploits y fallos de compatibilidad; recomienda actualización o programas de soporte extendido.

Mario Vergara

Fin del soporte de Windows 10: cuándo desaparecerá y cómo prepararte

Microsoft dejará de brindar soporte oficial a Windows 10 el 14 de octubre de 2025. Desde ese día no habrá parches de seguridad ni correcciones para el sistema, lo que eleva la superficie de ataque para usuarios y empresas que sigan operándolo. ESET advierte que casi la mitad de los equipos seguían en Windows 10 a julio, por lo que la exposición potencial es masiva.

La compañía de ciberseguridad subraya que los sistemas sin soporte se convierten en un entorno de alto riesgo: las vulnerabilidades nuevas no se corrigen, aumentan los exploits, y se deteriora la compatibilidad con apps, navegadores, drivers y servicios en la nube o corporativos (por ejemplo, Microsoft 365, Teams o Zoom pueden bloquearse por cumplimiento). También hay riesgos legales en sectores regulados.

ESET recuerda incidentes históricos de parches no aplicadosWannaCry (2017), Zerologon (2020) y ProxyLogon (2021)— como evidencia de los costos de postergar actualizaciones. “Los parches de seguridad son esenciales […] No basta con que el fabricante los publique, hay que aplicarlos”, enfatiza Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

¿Qué opciones tienes?

1) Migrar a Windows 11 (recomendado). Es gratuita si tu PC cumple requisitos. A cambio, sigues recibiendo soporte y sumas funciones de seguridad como Smart App Control (bloquea instalaciones sin reputación) y Passkeys con Windows Hello (sustituyen contraseñas con claves cifradas en el dispositivo).

2) Programa ESU (Extended Security Updates). Si necesitas más tiempo, puedes pagar actualizaciones de seguridad críticas e importantes hasta un año después del 14 de octubre de 2025. No incluye mejoras de producto ni soporte técnico. El costo depende del tipo de usuario.

3) Windows 10 LTSC (solo organizaciones). Las ediciones Long-Term Servicing Channel mantienen soporte mucho más largo (según versión, hasta 2032) y no requieren costos adicionales de soporte extendido porque ya están contemplados en la licencia.

4) Migrar a Linux. Alternativa gratuita con múltiples distribuciones (Fedora, Linux Mint, Ubuntu). Requiere curva de aprendizaje, pero evita quedar en un sistema sin parches.

Recomendaciones de seguridad

Verifica compatibilidad para Windows 11 (Inicio → Configuración → Actualización y seguridad → Windows Update → Buscar actualizaciones); si no puedes migrar de inmediato, evalúa ESU y acelera planes de renovación. Revisa apps críticas, navegadores y políticas de compliance antes del End of Life; y aplica prácticas de copias de seguridad, MFA y parcheo continuo.

