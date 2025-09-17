;

VIDEOS. El campeón no decepciona: PSG inicia la defensa del título de la Champions League con una goleada sobre Atalanta

El equipo de Luis Enrique cumplió su tarea frente al elenco italiano y se quedó con una contundente victoria en el Parque de los Príncipes.

París Saint-Germain inició con éxito la defensa de su título en la Champions League 2025-26, luego de conseguir este miércoles un triunfo 4-0 ante Atalanta por la primera jornada de la fase de liga en el estadio Parque de los Príncipes.

El equipo de Luis Enrique tuvo un inmejorable inicio, pues se puso en ventaja en apenas tres minutos gracias al gol de Marquinhos (3′). El defensa brasileño recuperó un balón en terreno contrario y, tras la asistencia de Fabián Ruiz, irrumpió en el área rival para marcar el 1-0.

Con la cuenta a su favor desde el inicio, el PSG controló el partido sin inconvenientes y consiguió estirar la diferencia sobre el final del primer tiempo por medio de Khvicha Kvaratskhelia (39′), quien se lució con una notable jugada individual para poner la segunda cifra.

El cuadro parisino pudo irse al descanso con un 3-0 en el marcador, pero Bradley Barcola falló un penal a los 44′. El delantero francés ejecutó un disparo sin carrera desde los doce pasos y su débil remate fue atrapado con facilidad por el portero Marco Carnesecchi.

A pesar de esto, los locales encontraron su revancha en el complemento. Con otra gran jugada individual, Nuno Mendes (51′) convirtió la tercera cifra y, en los descuentos del compromiso, Gonçalo Ramos (90+1′) aprovechó un grave error defensivo para sentenciar el 4-0 definitivo en la capital de Francia.

El siguiente desafío del PSG en la Champions League será como visitante ante Barcelona, el miércoles 1 de octubre a las 16:00 horas de Chile. Por su parte, Atalanta recibirá a Brujas el martes 30 de septiembre a las 13:45 horas en el Gewiss Stadium de Bérgamo.

Revisa los goles del triunfo de PSG ante Atalanta

