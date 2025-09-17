;

Conocida cadena de completos sortea un mes de productos gratis en Chile y así puedes participar

El sorteo se realizará el próximo lunes 22 de septiembre. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Si de comida rápida se habla, una de las preparaciones infaltables en nuestro país son los completos.

A base de palta, tomate, vienesa y aderezos, el completo es sin duda un emblema de la gastronomía chilena.

Bajo ese contexto, en el marco de las Fiestas Patrias, la cadena de comida rápida Doggis se encuentra sorteando un mes de productos gratis.

Así puedes participar del concurso de Doggis

En concreto, Doggis publicó en sus redes sociales que el próximo lunes 22 de septiembre realizarán un sorteo entre quienes realicen la “mejor paya Doggera”.

De tal forma, quienes quieran participar deben inspirarse en las preparaciones de Doggis para realizar una paya.

Luego de crear la paya inspirada en los productos de la cadena de comida rápida, deben enviarla en forma de audio a la propia cuenta de Doggis en Instagram.

Por otro lado, aquella persona que resulte ganadora, se llevará un disco (CD) con “Las Mejores Cuecas y Tonadas de Nuestra Tierra”.

Según indicaron de la empresa, este objeto es “histórico que data de finales de la década del 2000. Una verdadera pieza de lost media, cuyo valor es incalculable“.

