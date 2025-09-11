;

Se acabó el debate: en este orden se pone la palta y el tomate en el completo, según estudio Cadem

El estudio 5C de Cadem realizó una encuesta a chilenos para dar con un veredicto.

Si de comida rápida se habla, una que es infaltable en cualquier lugar de Chile son los completos.

Y es que el completo, independiente de cual sea su preparación, es algo que la mayoría de las chilenas y chilenos han consumido alguna vez.

Su origen se remonta a la década de 1920 en la Plaza de Armas de Santiago gracias a la familia Bahamondes, quienes realizaron la adaptación del hot dog estadounidense, con ingredientes como el tomate y la palta.

De hecho, todos los 24 de mayo se celebra en Chile el Día del Completo, donde se le rinde homenaje a la icónica preparación de la gastronomía nacional.

Sin embargo, algo que siempre ha causado confusión a la hora de prepararlo, tiene que ver con el orden en que se sitúa la palta y el tomate en el completo.

¿Cuál es el orden?

De acuerdo al reciente estudio 5C de Cadem, se reveló que el 82% de las personas dice que la palta va encima del tomate.

En tanto, solamente un 10% de los encuestados defendió que el tomate iba por sobre la palta. El 8% restante indicó que le daba lo mismo.

De tal manera, Cadem señaló en su cuenta de Instagram que el veredicto popular es que la palta va encima del tomate.

