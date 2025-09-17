“Casi puro cuchicheo”: La feroz crítica de Gonzalo Frías a la televisión chilena actual

Una crítica con la voz de la experiencia: el reconocido crítico de cine y rostro de televisión, Gonzalo Frías, reflexionó sobre la realidad de la TV chilena actual, sacando aplausos en Instagram.

“Me crié viendo Ovni y El Mirador. Don Patricio Bañados. Esa voz. Esas pausas. Esa dicción. Esa intención. Ninguna palabra gratuita. Le debo tanto en mi formación”, escribió junto a una fotografía con el fallecido y recordado comunicador.

No se quedó ahí. “Estas fechas dieciocheras pienso mucho en los grandes comunicadores que ha tenido el país y qué suerte tuvimos de tenerlos, uno veía tele y era arrullado por la voz de viejos maestros como Raúl Matas, Antonio Skármeta, Augusto Góngora, Alipio Vera, Hernán Olguín, me permito citar a mi propio viejo: Gustavo Frías, etc. Ahora ¿qué queda? Casi puro cuchicheo y ego“, agregó.

En los comentarios, la nostalgia voló. "Tanto deberle a don Pato por la cresta!! Se nos fue de la forma más digna frente a la decepción de una era. Mi admiración absoluta“, dijo el comediante León Murillo.

“Me sumo a esa gratitud ante tanta nobleza y humanidad de cada uno de ellos y de tú maravillosa persona que los visibiliza" y "Ovni era un programa muy interesante, no me lo perdía" fueron otras memorias.

Séptimo Vicio, conducido por Frías, fue un programa chileno de cine y música transmitido por el canal de TV cable Vía X. El post, que ya superó los 300 comentarios: