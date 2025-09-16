;

Muere Patricia Crowley, actriz de “Friends” y “General Hospital”: faltaban dos días para su cumpleaños

La ganadora del Globo de Oro fue conocida por varios papeles de comedia.

Javier Méndez

Muere Patricia Crowley, actriz de “Friends” y “General Hospital”: faltaban dos días para su cumpleaños

Su carrera fue tan extensa que participó en producciones de cine y televisión que dejaron huella en varias generaciones. Esta semana, Patricia “Pat” Crowley, murió a los 91 años.

Originalmente, la noticia fue confirmada por su hijo Jon Hookstratten, quien trabaja como vicepresidente ejecutivo de administración y operaciones de Sony Pictures Entertainment.

Según confirmaron medios del espectáculo estadounidense, Crowley falleció debido a causa naturales el pasado domingo 14 de septiembre en Los Angeles, California. Tan solo faltaban dos días para su nuevo cumpleaños.

Revisa también:

ADN

Dentro de las producciones en las cuales participó aparecen algunas como Please Don’t Eat the Daisies, Dinasty, General Hospital, Friends. Eso sí, su último papel acreditado en la actuación se remonta al año 2012.

En 1954 se convirtió en actriz ganadora del Globo de Oro como Nueva estrella del Año tras ser parte del elenco de Forever Female y Money From Home.

Nacida el 17 de septiembre de 1933 en Olyphant, Pennsylvania, Crowley comenzó su camino en la actuación siguiendo los pasos de su hermana mayor en Broadway.

Su debut ocurrió a los 17 años y En la década de 1950, se convirtió en un rostro conocido del cine y la televisión, apareciendo en películas como Forever Female, There’s Always Tomorrow y Key Witness.

ADN
ADN

NBC

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad