Muere Patricia Crowley, actriz de “Friends” y “General Hospital”: faltaban dos días para su cumpleaños

Su carrera fue tan extensa que participó en producciones de cine y televisión que dejaron huella en varias generaciones. Esta semana, Patricia “Pat” Crowley, murió a los 91 años.

Originalmente, la noticia fue confirmada por su hijo Jon Hookstratten, quien trabaja como vicepresidente ejecutivo de administración y operaciones de Sony Pictures Entertainment.

Según confirmaron medios del espectáculo estadounidense, Crowley falleció debido a causa naturales el pasado domingo 14 de septiembre en Los Angeles, California. Tan solo faltaban dos días para su nuevo cumpleaños.

Dentro de las producciones en las cuales participó aparecen algunas como Please Don’t Eat the Daisies, Dinasty, General Hospital, Friends. Eso sí, su último papel acreditado en la actuación se remonta al año 2012.

En 1954 se convirtió en actriz ganadora del Globo de Oro como Nueva estrella del Año tras ser parte del elenco de Forever Female y Money From Home.

Nacida el 17 de septiembre de 1933 en Olyphant, Pennsylvania, Crowley comenzó su camino en la actuación siguiendo los pasos de su hermana mayor en Broadway.

Su debut ocurrió a los 17 años y En la década de 1950, se convirtió en un rostro conocido del cine y la televisión, apareciendo en películas como Forever Female, There’s Always Tomorrow y Key Witness.

