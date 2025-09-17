Cada vez son más preferidos por los chilenos: descubre qué perfume árabe se asemeja a tu fragancia favorita
Entre sus principales características, está su valor que es más económico que un producto tradicional.
No es desconocido para nadie que cada vez son más las personas que optan por comprar un perfume árabe, antes que uno tradicional.
Y es que su precio más económico es una de las características que distintivas que siempre seducen a quienes compran un perfume árabe.
Otra particularidad, es que dichas fragancias están inspiradas en otros olores provenientes de perfumes originales.
Qué perfume árabe se asemeja a tu fragancia favorita
En conversación con LUN, el perfumista Maximiliano Cifuentes, destaca que “la gracia de los perfumes árabes es su precio y la experiencia de abrir un packaging mucho más atractivo. Las personas pueden tener una fragancia más barata y oler bien".
Bajo ese contexto, el citado medio, en base a datos de Mercadolibre, publicó un listado en donde se comparan los perfumes árabes y las fragancias del retail en las que están inspiradas. A continuación el detalle:
|Perfume árabe (100 ml)
|Precio en pesos chilenos
|Inspiración
|Precio en pesos chilenos
|Paris Corner-Marshmallow Blush
|$45.990
|Yum Boujee Marshmallow 81 Kayali
|$198.213
|Lattafa Yara Eau de Parfum
|$27.290
|Pepe Jeans for Her
|$22.990
|Armaf Club de Nuit Intense
|$38.990
|Creed Aventus
|$424.336
|French Avenue-Liquid Brun
|$39.990
|Parfums de Marly Althaïr
|$380.000
|Lataffa-Asad Bourbon
|$33.200
|The Most Wanted Azzaro
|$91.900
|Lattafa-Khamrah Qahwa
|$29.790
|-
|-
|Lattafa-Asad Zanzibar
|$15.133
|Privé Bleu Turquoise Giorgio Armani
|$234.990
|Rasasi Hawas Ice
|$31.850
|Invictus Acqua (2018) Paco Rabane
|$68.990
|Lattafa-Badde AI Oud Amethyst
|$24.490
|Atomic Rose Into Parfums Prives
|$380.000
|Maison Alhambra-Screptre Malachite
|$26.690
|God of Fire Stéphane Humbert Lucas 777
|$209.900
|Lattafa-Khmrah Eau de Parfum
|$31.700
|Angels’ Share By Kilian
|$225.990
|Lattafa-Now De Rave
|$20.408
|Black XS L’Exces for Him Rabanne
|$101.189
|Lattafa-Qaed Al Fursan
|$19.990
|Black XS L’Exces for Him Rabanne
|Lattafa-Liam Blue Shine
|$25.990
|Acqua di Gio Profondo Giorgio Armani
|$88.990
|Maison Alhambra-Salvo Elixir Eau de Parfum
|$13.790
|Sauvage Elixir Dior
|$269.990
|Maison Alhambra-Yeah!
|$19.990
|Y Eau Pargum Yves Saint Laurent
|$136.980
|Lattafa-Yara Moi Eau de Parfum Spray
|$27.990
|Perfecto Intense Marc Jacobs
|$66.290
|Paris Corner-Khair Confection Eau de Parfum
|$22.971
|Vanilla Candy Rock Sugar
|$178.990