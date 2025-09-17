Cada vez son más preferidos por los chilenos: descubre qué perfume árabe se asemeja a tu fragancia favorita / Amir Mukhtar

No es desconocido para nadie que cada vez son más las personas que optan por comprar un perfume árabe, antes que uno tradicional.

Y es que su precio más económico es una de las características que distintivas que siempre seducen a quienes compran un perfume árabe.

Otra particularidad, es que dichas fragancias están inspiradas en otros olores provenientes de perfumes originales.

Qué perfume árabe se asemeja a tu fragancia favorita

En conversación con LUN, el perfumista Maximiliano Cifuentes, destaca que “la gracia de los perfumes árabes es su precio y la experiencia de abrir un packaging mucho más atractivo. Las personas pueden tener una fragancia más barata y oler bien".

Bajo ese contexto, el citado medio, en base a datos de Mercadolibre, publicó un listado en donde se comparan los perfumes árabes y las fragancias del retail en las que están inspiradas. A continuación el detalle: