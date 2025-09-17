;

Cada vez son más preferidos por los chilenos: descubre qué perfume árabe se asemeja a tu fragancia favorita

Entre sus principales características, está su valor que es más económico que un producto tradicional.

Sebastián Escares

No es desconocido para nadie que cada vez son más las personas que optan por comprar un perfume árabe, antes que uno tradicional.

Y es que su precio más económico es una de las características que distintivas que siempre seducen a quienes compran un perfume árabe.

Otra particularidad, es que dichas fragancias están inspiradas en otros olores provenientes de perfumes originales.

Qué perfume árabe se asemeja a tu fragancia favorita

En conversación con LUN, el perfumista Maximiliano Cifuentes, destaca que “la gracia de los perfumes árabes es su precio y la experiencia de abrir un packaging mucho más atractivo. Las personas pueden tener una fragancia más barata y oler bien".

Bajo ese contexto, el citado medio, en base a datos de Mercadolibre, publicó un listado en donde se comparan los perfumes árabes y las fragancias del retail en las que están inspiradas. A continuación el detalle:

Perfume árabe (100 ml)Precio en pesos chilenosInspiraciónPrecio en pesos chilenos
Paris Corner-Marshmallow Blush$45.990Yum Boujee Marshmallow 81 Kayali$198.213
Lattafa Yara Eau de Parfum$27.290Pepe Jeans for Her$22.990
Armaf Club de Nuit Intense $38.990Creed Aventus$424.336
French Avenue-Liquid Brun$39.990Parfums de Marly Althaïr$380.000
Lataffa-Asad Bourbon$33.200The Most Wanted Azzaro$91.900
Lattafa-Khamrah Qahwa$29.790--
Lattafa-Asad Zanzibar$15.133Privé Bleu Turquoise Giorgio Armani$234.990
Rasasi Hawas Ice$31.850Invictus Acqua (2018) Paco Rabane$68.990
Lattafa-Badde AI Oud Amethyst$24.490Atomic Rose Into Parfums Prives$380.000
Maison Alhambra-Screptre Malachite$26.690God of Fire Stéphane Humbert Lucas 777$209.900
Lattafa-Khmrah Eau de Parfum$31.700Angels’ Share By Kilian$225.990
Lattafa-Now De Rave$20.408Black XS L’Exces for Him Rabanne $101.189
Lattafa-Qaed Al Fursan$19.990Black XS L’Exces for Him Rabanne
Lattafa-Liam Blue Shine$25.990Acqua di Gio Profondo Giorgio Armani$88.990
Maison Alhambra-Salvo Elixir Eau de Parfum$13.790Sauvage Elixir Dior$269.990
Maison Alhambra-Yeah!$19.990Y Eau Pargum Yves Saint Laurent$136.980
Lattafa-Yara Moi Eau de Parfum Spray$27.990Perfecto Intense Marc Jacobs$66.290
Paris Corner-Khair Confection Eau de Parfum$22.971Vanilla Candy Rock Sugar$178.990

