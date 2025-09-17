¿Buscas trabajo? Metro de Santiago publica ofertas laborales y así puedes postular

En distintos momentos del año, distintas empresas, entidades o instituciones, ofrecen una serie de ofertas laborales al público.

Dichas oportunidades vienen como “anillo al dedo” para aquellas personas que, por uno u otro motivo, se encuentran sin un trabajo.

Bajo ese contexto, es que el Metro de Santiago está en busca de trabajadores para desempeñarse en distintas áreas.

Metro de Santiago busca trabajadores

De acuerdo a lo publicado por Meganoticias, las ofertas laborales que tiene disponible Metro, son las siguientes:

Técnico/a mantenimiento

Inspector/a técnico de contratos

Vigilantes privados

Data engineer

Jefe/a de proyecto

Ingeniero de integración

Ingeniero de interfaces y comisionamiento

Especialista adquisiciones

Analista transaccional y atención al cliente

Ingeniero (a) control de gestión

Analista ingresos tarifarios

¿Cómo postular?

Aquellas personas que estén interesadas en postular a alguna de las vacantes disponibles, deben ingresar a la plataforma de empleos de la empresa (disponible aquí).

Una vez dentro, los postulantes deben seleccionar la labor que sea de su interés y presionar “Postular”.

Tras ello, deben seguir los pasos solicitados en la plataforma y finalmente esperar a que la empresa se comunique directamente con quienes resulten seleccionados.