Con decenas de víctimas mortales: Israel inicia “poderosa operación” terrestre contra Ciudad de Gaza

Medios locales informan de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aludió al inicio de una operación intensiva. “Hemos iniciado una poderosa operación en la Ciudad de Gaza”, dijo la autoridad, consignó el diario Yedioth Ahronot.

Estas declaraciones se realizaron antes del comienzo de la sesión de este martes de su juicio por corrupción .

Poco antes, el vocero del Ejército israelí, Avichay Adraee, emitió un comunicado en la red social X informando que Israel “ha comenzado a desmantelar infraestructura terrorista” de Hamás en el enclave.

Advertencias del Ejército a la población

De acuerdo al vocero, Ciudad de Gaza es una “peligrosa zona de combate” y advirtió a su población que “permanecer en la ciudad les pone en peligro ”.

Durante la noche, el Ejército intensificó enormemente sus ataques contra el lugar. Según la agencia de noticias palestina Wafa, hubo decenas de víctimas mortales.