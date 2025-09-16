;

Para tener en cuenta durante las Fiestas Patrias: qué vino queda mejor con cada comida típica

Expertos señalan que se debe distinguir qué cepa es mejor de acuerdo al contexto.

Sebastián Escares

Después de una larga espera, esta semana se celebrarán a lo largo y ancho de Chile las tan queridas Fiestas Patrias 2025.

Este año la celebración contará con la particularidad de que serán varios días en que los chilenos y chilenas podrán festejar gracias a los feriados irrenunciables del jueves 18 y el viernes 19 de septiembre.

Y es que durante los días venideros los festejos serán múltiples y es altamente probable que muchos consuman platos típicos y brebajes tradicionales como el vino.

Sobre esta última bebida alcohólica, un punto importante y a tener en cuenta es saber qué cepa queda mejor con cada plato de comida que se consuma.

¿Qué vino queda mejor con cada comida?

En diálogo con LUN, el enólogo de Casillero del Diablo, Marcio Ramírez, aseguró que “elegir la cepa potencia los sabores y crea experiencias más armoniosas”.

  • Con empanada: la mejor recomendación es acompañarla con un Carmenere. “Sus tanino, notas especiadas y sus pirazinas se integran bien con el sabor de la carne cortada finita, con la cebolla y con los condimentos”, expresó la directora del diplomado de comunicación en vinos de la UNAB, Claudia Gacitúa, al citado medio.
  • Cerdo: se recomienda consumir vinos naranjos, los cuales son elaborados con cepas blancas.
  • Carnes rojas: se sugiere beber un clásico Cabernet Sauvignon, sobre todo para cortes con mayor grasa infiltrada como el lomo vetado.
  • Postre: la opción más recomendable es un vino más dulce, como el Late Harvest o Demi Sec.

