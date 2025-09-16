Para tener en cuenta durante las Fiestas Patrias: qué vino queda mejor con cada comida típica

Después de una larga espera, esta semana se celebrarán a lo largo y ancho de Chile las tan queridas Fiestas Patrias 2025.

Este año la celebración contará con la particularidad de que serán varios días en que los chilenos y chilenas podrán festejar gracias a los feriados irrenunciables del jueves 18 y el viernes 19 de septiembre.

Y es que durante los días venideros los festejos serán múltiples y es altamente probable que muchos consuman platos típicos y brebajes tradicionales como el vino.

Sobre esta última bebida alcohólica, un punto importante y a tener en cuenta es saber qué cepa queda mejor con cada plato de comida que se consuma.

¿Qué vino queda mejor con cada comida?

En diálogo con LUN, el enólogo de Casillero del Diablo, Marcio Ramírez, aseguró que “elegir la cepa potencia los sabores y crea experiencias más armoniosas”.