El comediante Esteban Düch, venezolano radicado en Chile desde hace una década, compartió en redes sociales un episodio que lo afectó directamente: aseguró que le negaron un arriendo únicamente por su nacionalidad.

“Me negaron un arriendo, aunque cumplía por mucho todos los requisitos solo porque soy venezolano y tenían miedo que afectara la tranquilidad del barrio… qué difícil la generalización”, expresó en una publicación.

El humorista, de 33 años, alcanzó notoriedad tras el criticado paso de George Harris por el Festival de Viña del Mar, momento en que su nombre comenzó a circular en Internet como posible figura para reivindicar el humor venezolano en el certamen.

Tras contar su experiencia, también comentó que está en búsqueda de un espacio. “Si alguien sabe de algún dato, busco casa pequeña en Providencia para una oficina audiovisual”, escribió.

Lejos de quedarse solo en la denuncia, el comediante decidió transformar lo ocurrido en comedia. En otra historia de Instagram se grabó cantando el clásico Somos tontos, no pesados de Los Tres, pero adaptado con la frase “Soy veneco, no pesado”, en un intento de convencer a la arrendadora.

Esteban Düch y su llegada a Chile

En entrevistas anteriores, el comediante ha señalado que no se identifica con el “estereotipo promedio del venezolano”.

En conversación con La Cuarta recordó sus motivos para emigrar: “Llegué a Chile con 24 años. La crisis social, política y económica hizo que fuera inviable vivir como un joven y proyectarme como adulto a futuro en Venezuela. No había posibilidad de comprar y renovar un auto, y menos de comprar una casa”.

Luego, agregó: “Fui parte de la primera oleada de migrantes venezolanos a Chile, profesionales y con cierto poder adquisitivo. Siempre existe la esperanza de que la dictadura de Maduro termine, pero la certeza es lo que falta. Para mí no era viable quedarme en Venezuela”.

Además, comentó: “En Venezuela pasó mucho que la migración hizo que las familias se fragmentaran. Hoy mi familia está repartida por Estados Unidos, España, Chile, Venezuela y Ecuador. Mi mamá está aquí conmigo en Chile y mi papá sigue en Venezuela”.