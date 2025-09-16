;

El íntimo vínculo de Robert Redord con el sur de Chile

El fallecido actor estuvo varias veces de visita en nuestro país. Uno de sus motivos es ir de pesca.

ROBERT REDFORD WITH BEST DIRECTOR OSCAR FOR &#039;ORDINARY PEOPLE&#039;

ROBERT REDFORD WITH BEST DIRECTOR OSCAR FOR 'ORDINARY PEOPLE' / ABC Photo Archives

Este martes se conoció la muerte, a los 89 años, de Robert Redford, uno de los actores más emblemáticos de Hollywood. El artista, ganador de un Oscar como director, protagonizó películas muy famosas como El Golpe, Todos los hombres del presidente y Una propuesta indecente.

Redford tenía un gusto particular por Chile. En 2002, vino junto a Richard Gere al sur del país. Según informó en ese entonces El Mercurio, el fallecido actor llegó en su avión privado y no se dirigió a la zona de pesca que suele visitar sino que voló hacia Punta Arenas. Su destino era la Antártica para grabar un documental.

¿Cuál era su lugar de pesca favorito? Redford estuvo varias veces al sur de Chile. “Aterriza en su avión privado en el lago Yelcho y va directo a isla Monita a practicar pesca con mosca. Él es uno de los miles de extranjeros que llegan a los lodges más lujosos del país”, afirmó el Mercurio en 2007.

Foto: Tripadvisor

