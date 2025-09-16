Fernando Ortiz y la cláusula que lo podría sacar de Colo Colo a fin de año: revelan cómo surgió dicha condición

Fernando Ortiz tuvo un amargo debut en la banca de Colo Colo el pasado domingo. En su primer partido dirigiendo a los albos, sufrió una dura derrota ante Universidad de Chile y se quedó sin el título de la Supercopa 2025.

Si bien, el entrenador argentino aún no hace su estreno en el Campeonato Nacional, ya es cuestionado por perder la final ante la U y en las últimas horas se reveló un importante detalle respecto a su contrato con el “Cacique”.

Se trata de una cláusula que podría sacar a Ortiz de Colo Colo a fin de año, si es que no consigue clasificar a una copa internacional.

Y según informó El Mercurio, dicha condición en el contrato del DT fue idea de otro técnico que finalmente no llegó a la banca alba: el brasileño Zé Ricardo. Así lo confirmó un dirigente de Blanco y Negro que habló con el citado diario.

“El contrato que se ofrecía era hasta diciembre de 2026, sin cláusula alguna a fines de 2025. Pero cuando se entrevistó a Zé Ricardo, él propuso una: si no clasificaba a los torneos internacionales del próximo año, su contrato terminaba a fines de esta temporada previo pago de una ‘pequeña’ indemnización... Nos pareció interesante la propuesta y se hizo extensiva al DT que contratáramos. Ortiz la aceptó”, señalaron desde Blanco y Negro.