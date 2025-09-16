;

Fernando Ortiz y la cláusula que lo podría sacar de Colo Colo a fin de año: revelan cómo surgió dicha condición

Si bien, el DT argentino aún no hace su estreno en el Campeonato Nacional, ya es cuestionado por perder la final de la Supercopa ante la U.

Daniel Ramírez

@colocolooficial

@colocolooficial

Fernando Ortiz tuvo un amargo debut en la banca de Colo Colo el pasado domingo. En su primer partido dirigiendo a los albos, sufrió una dura derrota ante Universidad de Chile y se quedó sin el título de la Supercopa 2025.

Si bien, el entrenador argentino aún no hace su estreno en el Campeonato Nacional, ya es cuestionado por perder la final ante la U y en las últimas horas se reveló un importante detalle respecto a su contrato con el “Cacique”.

Revisa también:

ADN

Se trata de una cláusula que podría sacar a Ortiz de Colo Colo a fin de año, si es que no consigue clasificar a una copa internacional.

Y según informó El Mercurio, dicha condición en el contrato del DT fue idea de otro técnico que finalmente no llegó a la banca alba: el brasileño Zé Ricardo. Así lo confirmó un dirigente de Blanco y Negro que habló con el citado diario.

“El contrato que se ofrecía era hasta diciembre de 2026, sin cláusula alguna a fines de 2025. Pero cuando se entrevistó a Zé Ricardo, él propuso una: si no clasificaba a los torneos internacionales del próximo año, su contrato terminaba a fines de esta temporada previo pago de una ‘pequeña’ indemnización... Nos pareció interesante la propuesta y se hizo extensiva al DT que contratáramos. Ortiz la aceptó”, señalaron desde Blanco y Negro.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad