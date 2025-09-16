“El del casco le pegó y se cayó”: testigo entrega relato clave en caso de joven muerto en Mall Plaza Vespucio

Un testigo presencial entregó un relato clave sobre el incidente ocurrido en el Mall Plaza Vespucio que terminó con la muerte de un hombre de 27 años. Según su versión, la caída del joven se produjo luego de que un motociclista —que se había detenido a observar la situación— lo golpeara con el casco en la cabeza, en momentos en que guardias de seguridad intentaban reducirlo.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho se desencadenó luego de que el joven, diagnosticado con esquizofrenia, agrediera a un adulto mayor en las afueras de una sucursal bancaria del centro comercial. Aquello motivó la intervención de los guardias, quienes habrían tenido dificultades para controlarlo por la fuerza que el hombre oponía.

El testigo señaló que observó a la víctima atacar a varias personas en el lugar. Indicó que el adulto mayor presentaba una lesión visible en el ojo producto de un golpe y que, en medio del tumulto, el joven también habría golpeado a un motociclista que pasaba por el sector y se detuvo a mirar lo que ocurría.

En ese contexto, el mismo motociclista habría descendido y, al ver que el joven era conducido hacia una reja por el personal de seguridad, lo golpeó con el casco, provocando que cayera al suelo. El testigo remarcó que ese impacto fue el que precipitó la caída, a diferencia de los intentos previos de sujeción realizados por los guardias, relató en el matinal Contingo en la Mañana de Chilevisión.

El transeúnte agregó que, una vez reducido, el joven fue agredido por otras personas que se encontraban en el lugar. Según su relato, esos golpes ocurrieron cuando la víctima ya estaba inmovilizada por el personal de seguridad.

La versión del testigo reconstruye una secuencia con múltiples agresiones: primero, la golpiza al adulto mayor; luego, el enfrentamiento con guardias y transeúntes; y finalmente, el golpe con casco propinado por el motociclista, que habría derivado en la caída al pavimento. No hubo precisión inmediata sobre la condición de salud del adulto mayor golpeado ni sobre la participación exacta de cada interviniente en el resultado fatal.

A la espera de los peritajes médicos y la revisión de registros de cámaras de seguridad, el testimonio será uno de los elementos que las autoridades deberán contrastar para determinar responsabilidades penales y administrativas en el procedimiento aplicado por el personal de seguridad y en las agresiones posteriores de terceros.