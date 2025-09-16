;

En plenas Fiestas Patrias 2025: anuncian corte de luz para este miércoles en comunas de la región Metropolitana

Enel anunció una serie de cortes en el suministro para mejorar el servicio. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / nengredeye

Durante esta última jornada, se dio a conocer que Enel anunció un nuevo corte de luz programado para algunas comunas de la región Metropolitana.

Según comunicó la empresa de electricidad, la interrupción del suministro se producirá este miércoles 17 de septiembre, en pleno inicio de las Fiestas Patrias 2025.

Revisa también

ADN

Nuevo corte de luz en la región Metropolitana

En esta ocasión, el corte de luz afectará a las comunas de Peñalolén, Providencia, Pedro Aguirre cerda, Lo Prado, Maipú y La Florida. A continuación el detalle:

  • Providencia: miércoles 17 de septiembre entre las 09:00 y las 11:00 horas.
ADN
  • Peñalolén: miércoles 17 de septiembre entre las 10:30 y las 17:00 horas.
ADN
  • Lo Prado: miércoles 17 de septiembre entre las 10:30 y las 16:30 horas.
ADN
  • Pedro Aguirre Cerda: miércoles 17 de septiembre entre las 09:00 y las 11:00 horas.
ADN
  • Maipú: miércoles 17 de septiembre entre las 10:00 y las 16:00 horas.
ADN
  • La Florida: miércoles 17 de septiembre entre las 10:00 y las 14:00 horas.
ADN

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad