En plenas Fiestas Patrias 2025: anuncian corte de luz para este miércoles en comunas de la región Metropolitana

Durante esta última jornada, se dio a conocer que Enel anunció un nuevo corte de luz programado para algunas comunas de la región Metropolitana.

Según comunicó la empresa de electricidad, la interrupción del suministro se producirá este miércoles 17 de septiembre, en pleno inicio de las Fiestas Patrias 2025.

Nuevo corte de luz en la región Metropolitana

En esta ocasión, el corte de luz afectará a las comunas de Peñalolén, Providencia, Pedro Aguirre cerda, Lo Prado, Maipú y La Florida. A continuación el detalle:

Providencia: miércoles 17 de septiembre entre las 09:00 y las 11:00 horas.

Peñalolén: miércoles 17 de septiembre entre las 10:30 y las 17:00 horas.

Lo Prado: miércoles 17 de septiembre entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Pedro Aguirre Cerda: miércoles 17 de septiembre entre las 09:00 y las 11:00 horas.

Maipú: miércoles 17 de septiembre entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La Florida: miércoles 17 de septiembre entre las 10:00 y las 14:00 horas.