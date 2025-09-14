;

Chile avanza a las Qualifiers de Copa Davis y Nicolás Massú se ilusiona: “Con este público, tenemos todas las de ganar”

El capitán del equipo chileno destacó el apoyo del público local tras vencer a Luxemburgo en el Estadio Nacional.

Daniel Ramírez

Este domingo, Chile selló su victoria en la serie de Copa Davis contra Luxemburgo tras el triunfo de Matías Soto y Tomás Barrios en el dobles.

Con la serie 3-0 a favor de la escuadra chilena, el capitán del equipo, Nicolás Massú, tomó la palabra y agradeció el apoyo del público que estuvo presente en el Estadio Nacional. “Primero agradecer a toda la gente que nos acompañó ayer y hoy. El apoyo de ustedes es fundamental, el tenis siempre ha sido un deporte espectacular, pero sin ustedes se hace más difícil”, señaló en diálogo con TVN.

Chile avanzó a las Qualifiers 2026, donde buscará meterse en el Grupo Mundial de la Copa Davis. De cara a este desafío, el “Nico” comentó: “En febrero jugaremos con los mejores del mundo. Estamos cerca, hemos peleado en el Grupo Mundial muchos años y tenemos que dar vuelta la página de lo que pasó contra Bélgica”.

“Ojalá juguemos las Qualifiers en Chile, después ya me da lo mismo el rival, porque con este público, tenemos todas las de ganar”, aseguró el extenista nacional.

Por último, Nicolás Massú destacó a los tenistas jóvenes que se están sumando al equipo. “Esta semana fueron invitados chicos muy jóvenes para que el día de mañana estén preparados. Estamos con ganas. Tengo una energía igual o mayor que hace 12 años cuando tomé al equipo”, concluyó.

