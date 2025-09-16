;

Ladrones chocan auto de lujo con poste de luz tras robarlo desde taller en La Granja: más de 300 familias están sin luz

El vehículo fue sustraído desde un taller mecánico y el accidente provocó un corte de luz.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Ladrones chocan auto de lujo con poste de luz tras robarlo desde taller en La Granja: más de 300 familias están sin luz / Francisco Paredes Sierra

Durante la madrugada de este martes, un automóvil chocó contra un poste del alumbrado público en la intersección de avenida Las Industrias con Esteban Gumucio, en la comuna de La Granja.

Según los primeros antecedentes, desconocidos habrían robado un vehículo marca Mercedes Benz desde un taller mecánico ubicado en el sector y, al ponerlo en marcha, impactaron contra la estructura.

Sin embargo, efectivos policiales informaron que los asaltantes, tras el choque, huyeron del lugar, dándose a la fuga con dirección desconocida hasta el momento.

El accidente ocurrió cerca de las 04:00 horas y provocó un corte de suministro eléctrico en el área.

Carabineros trabaja en el sitio, donde además se mantiene tránsito regulado por el retiro del automóvil en grúa.

Hasta el momento, más de 300 familias permanecen sin suministro eléctrico en el sector, de acuerdo con información entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

