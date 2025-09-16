Ecuador decreta estado de excepción en 7 provincias por protestas contra la eliminación del subsidio al diésel

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó estado de excepción en siete de las 24 provincias del país en las que hay focos de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Con el fin de dicho beneficio, el precio de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Ante esto, trabajadores y estudiantes iniciaron manifestaciones argumentando que estas medidas afectan el costo de vida.

Este lunes, camioneros cerraron algunas vías , que fueron despejadas tras la intervención policial. Y durante esta jornada, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció bloqueada con piedras y montículos de tierra.

“Grave conmoción interna”

Según el decreto firmado, Daniel Noboa ordenó “declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa