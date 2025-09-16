;

Ecuador decreta estado de excepción en 7 provincias por protestas contra la eliminación del subsidio al diésel

En las últimas horas distintas carreteras han sido bloqueadas por camioneros y piedras. El presidente ecuatoriano dijo que se trata de una “grave conmoción interna”.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Agencia Press South

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó estado de excepción en siete de las 24 provincias del país en las que hay focos de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.

Con el fin de dicho beneficio, el precio de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Ante esto, trabajadores y estudiantes iniciaron manifestaciones argumentando que estas medidas afectan el costo de vida.

Revisa también

ADN

Este lunes, camioneros cerraron algunas vías, que fueron despejadas tras la intervención policial. Y durante esta jornada, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció bloqueada con piedras y montículos de tierra.

“Grave conmoción interna”

Según el decreto firmado, Daniel Noboa ordenó “declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna”.

ADN

Getty Images | El presidente de Ecuador, Daniel Noboa / Europa Press News

También el mandatario resolvió suspender la libertad de reunión en las siete localidades. La medida se extenderá por 60 días.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad