Cecilia Gutiérrez confesó haber recibido amenazas de muerte y hostigamiento por su labor en la farándula

La periodista reveló que una famosa la abordó mientras realizaba una actividad familiar.

José Campillay

La periodista Cecilia Gutiérrez, una de las voces más reconocidas en el mundo del espectáculo nacional, reveló que su trabajo en el rubro no solo le ha dado notoriedad, sino que también le ha traído consecuencias preocupantes.

Durante una conversación en el podcast Un país generoso, la comunicadora contó que ha debido enfrentar episodios de acoso y amenazas que van más allá de las críticas comunes hacia su labor. “He recibido amenazas, amenazas de muerte”, reveló.

Según su relato, ha recibido mensajes como “sabemos dónde vives”, dejando en claro que la exposición mediática puede convertirse en un arma de doble filo.

Gutiérrez, quien actualmente participa en espacios como Hay que decirlo, Primer Plano y su propio podcast Bombastic, sostuvo que los costos de dedicarse a revelar informaciones del espectáculo no son menores.

Aseguró que el hostigamiento que ha experimentado proviene de personas que “de verdad no están bien”, lo que la ha llevado a extremar precauciones en su vida cotidiana.

Incluso recordó un incómodo episodio en un evento familiar: “Había ido a Disney On Ice y me abordó una famosa, yo estaba con mi hija disfrazada de Frozen, y fue súper incómodo”.

La periodista explicó que una de sus estrategias ha sido modificar la manera en que utiliza sus redes sociales. “Trabajo mucho con mis redes, pero publico las cosas después de que ya me fui del lugar. Trato de no dar indicios de dónde estoy, dónde vivo o dónde estudia mi hija”, detalló.

Con estas declaraciones, Cecilia Gutiérrez puso sobre la mesa la vulnerabilidad a la que se enfrentan los comunicadores que se desenvuelven en la farándula, un espacio donde la popularidad y la polémica caminan de la mano.

