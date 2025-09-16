;

VIDEO. Experta y el desarrollo cognitivo de los niños: “Ojalá hasta los seis años cero pantallas, incluida la televisión”

En un nuevo capítulo de Tecnociencia el Podcast, Katerina Sommer advierte que la exposición temprana a dispositivos digitales limita las conexiones neuronales.

Martín Neut

Andrea Obaid

Capítulo 3 Tecnociencia el Podcast

Este martes se estrenó el tercer capítulo de Tecnociencia, el Podcast, conducido por la periodista científica Andrea Obaid y disponible en las plataformas de Radio ADN.

En esta edición, titulada “El impacto de las pantallas en el cerebro”, la invitada fue la Dra. Katerina Sommer, psiquiatra infanto-juvenil y autora del libro El cerebro roto. La generación emergente.

Sommer, en conversación con la conductora del programa “Tu Nuevo ADN”, advirtió que el uso excesivo de celulares, redes sociales y videojuegos está modificando la neurobiología.

“Lo más preocupante es que la corteza prefrontal, que regula el control de impulsos, la concentración y la memoria, es lo último en desarrollarse y lo que más se altera con el uso de las pantallas”, explicó.

La especialista destacó que los efectos dependen de la edad y del tiempo de exposición, señalando que los niños pequeños son los más vulnerables. “Ojalá hasta los seis años cero pantallas, incluida la televisión, porque frenan la alta velocidad con la que se generan las conexiones neuronales”, señaló.

Importancia en el rol de los padres

El impacto no se limita al ámbito cognitivo. Según Sommer, también afecta la empatía y las habilidades sociales: “Vemos que los papás cada vez interactúan menos con sus hijos cara a cara (…) eso debilita las neuronas espejo y la base sobre la que construimos nuestra empatía”.

La psiquiatra también advirtió sobre el carácter adictivo de los videojuegos: “Están hechos por neurocientíficos para liberar dopamina en cantidades muy altas. Es una competencia desleal con actividades cotidianas, porque los niveles que generan son comparables a los de las drogas de abuso”.

Finalmente, Sommer llamó a los padres a tomar un rol activo en la regulación digital y advirtió sobre los riesgos de confiar solo en aplicaciones de control parental: “Sirven en edades pequeñas, pero después los adolescentes las vulneran fácilmente y generan una falsa sensación de seguridad”.

El capítulo completo ya está disponible en YouTube, Spotify y las redes sociales de Radio ADN.

