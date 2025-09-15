;

Suspenden a funcionaria judicial de Loncoche por difundir contenido erótico sexual

La mujer también se habría tomado fotos en el tribunal.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La Corte de Apelaciones de Temuco decidió suspender por cuatro meses a una mujer que se desempeñaba como oficial tercero titular del Juzgado de Letras de Loncoche, luego de que se constatara que tomó fotografías eróticas en dependencias del tribunal y las compartiera en redes sociales.

Además, se ordenó abrir un cuaderno de remoción en su contra, en atención a presuntas infracciones al principio de probidad administrativa, ya que se le imputa haber utilizado espacios institucionales para fines ajenos al servicio público.

Según argumentó el tribunal de alzada, la difusión de contenido sexual explícito generado dentro del tribunal y en horario laboral representa un uso indebido de bienes y espacios del Poder Judicial, y vulnera la dignidad institucional.

Revisa también:

ADN

Ante estas acusaciones, la funcionaria respondió que su honra ha sido injustamente afectada y que la cobertura mediática exagera los hechos, defendiendo que el material difundido ha sido malinterpretado. También anunció que apelarían la decisión ante la Corte Suprema.

La sanción incluye suspensión con goce de medio sueldo por cuatro meses. Es decir, aunque se le retire de sus funciones, seguirá percibiendo parte de su remuneración.

El caso ha generado debate sobre los límites de la privacidad para los funcionarios públicos, el derecho de imagen, y hasta qué punto el uso personal de redes sociales puede interferir con la reputación y el buen nombre de instituciones del Estado.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad