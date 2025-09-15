Suspenden a funcionaria judicial de Loncoche por difundir contenido erótico sexual

La Corte de Apelaciones de Temuco decidió suspender por cuatro meses a una mujer que se desempeñaba como oficial tercero titular del Juzgado de Letras de Loncoche, luego de que se constatara que tomó fotografías eróticas en dependencias del tribunal y las compartiera en redes sociales.

Además, se ordenó abrir un cuaderno de remoción en su contra, en atención a presuntas infracciones al principio de probidad administrativa, ya que se le imputa haber utilizado espacios institucionales para fines ajenos al servicio público.

Según argumentó el tribunal de alzada, la difusión de contenido sexual explícito generado dentro del tribunal y en horario laboral representa un uso indebido de bienes y espacios del Poder Judicial, y vulnera la dignidad institucional.

Ante estas acusaciones, la funcionaria respondió que su honra ha sido injustamente afectada y que la cobertura mediática exagera los hechos, defendiendo que el material difundido ha sido malinterpretado. También anunció que apelarían la decisión ante la Corte Suprema.

La sanción incluye suspensión con goce de medio sueldo por cuatro meses. Es decir, aunque se le retire de sus funciones, seguirá percibiendo parte de su remuneración.

El caso ha generado debate sobre los límites de la privacidad para los funcionarios públicos, el derecho de imagen, y hasta qué punto el uso personal de redes sociales puede interferir con la reputación y el buen nombre de instituciones del Estado.