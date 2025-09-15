Se lució y dejó a Perú en el segundo lugar: conocido pisco chileno es premiado en competencia internacional

Durante estos últimos días, el pisco chileno volvió a dar que hablar internacionalmente tras ser enormemente destacado en una competencia.

Se trata de la edición 2025 de la Asia International Spirits Competition, en donde se premió con doble medalla de oro y el título “Pisco Distillery of the Year” a la destilería nacional Bou Legado.

La marca chilena logró imponerse por un punto a la peruana Portón, con 96 puntos frente a 95 respectivamente.

El pisco premiado fue el Bou Legado Reservado 40º Blanco Original, el cual alcanzó el puntaje de 96.

Otro de los destilados que fue reconocido por el certamen, fue el Bou Legado Reservado 40º Guardado en Roble con un total de 93 puntos.

Dicha competencia, reunió diversas bebidas alcohólicas provenientes de más de 20 países y fue evaluada por un jurado de expertos en catas a ciegas.

El fundador de Bou Legado, Fernando Bou, manifestó que "este logro nos llena de orgullo, no solo por lo que significa para nuestra marca, sino también porque confirma que el pisco chileno está alcanzando un sitial de respeto y admiración en los principales escenarios internacionales. Nuestro compromiso es seguir honrando la tradición pisquera con productos de la más alta calidad".

¿Cuál es el precio del pisco chileno premiado internacionalmente?

Tras una revisión de ADN.cl en el sitio oficial de ventas de Bou, se encontró que el Pisco Bou Legado 40º Blanco Original Reservado de 750 ml, está actualmente en $16.990.