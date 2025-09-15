Proyecto de ley para seguridad en el Metro de Santiago: qué cambia y cómo funcionaría

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aprobó indicaciones al proyecto (boletín 17.675) que refuerza las herramientas de control en el Metro de Santiago. El objetivo es enfrentar conductas que afectan la operación y la convivencia en estaciones y trenes, como el comercio ambulante, el uso indebido de pases con beneficio y la evasión del pago.

La propuesta faculta al personal de seguridad privada contratado por Metro S.A. a denunciar ante el Juzgado de Policía Local (o la entidad competente) a quienes: ejerzan comercio ambulante sin autorización; alteren gravemente la convivencia con parlantes u otros amplificadores sin permiso; accedan con pases escolares o universitarios ajenos o adulterados; viajen sin pagar; o transporten carga en instalaciones y trenes sin autorización. Además, podrán ordenar el abandono inmediato de las dependencias a los infractores e informar que se cursará la denuncia.

Infracciones graves y procedimiento

Las conductas anteriores se califican como infracciones graves. Si son constatadas por Carabineros, inspectores fiscales o personal de seguridad del Metro, los antecedentes deberán remitirse al Juzgado de Policía Local o a la entidad correspondiente, incluyendo instrumentos y pruebas que permitan individualizar a los responsables. Para estos efectos, se autoriza requerir documentos de identidad.

Retención acotada para control de identidad

Se aprobó una indicación del diputado Leonardo Soto que permite al personal de seguridad retener a personas que se nieguen a identificarse hasta la llegada de Carabineros, con el solo objetivo de que estos realicen el control de identidad. La norma fue declarada admisible y aprobada por 8 votos a favor y 4 en contra. Diputadas y diputados como Maite Orsini, Alejandra Placencia y Jaime Araya objetaron la medida por estimar que se trata de faltas administrativas y presentaron reserva de constitucionalidad.

Estándares, resguardos y capacitación (Ley N° 21.659)

El ejercicio de estas facultades exige a los guardias portar identificación, respetar la igualdad de trato y evitar discriminación arbitraria. Asimismo, deberán contar con capacitación obligatoria conforme a la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada. Metro S.A. tendrá que verificar ese cumplimiento, tanto en personal propio como subcontratado, antes del inicio de funciones.

El texto autoriza a Metro S.A. a deducir querellas por el delito de perturbar el normal funcionamiento del servicio o la libre circulación de pasajeros, con el fin de reforzar la persecución penal de hechos que afecten la continuidad operativa.

En qué etapa está el proyecto

Tras la aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la iniciativa continúa su tramitación legislativa. El detalle de las indicaciones aprobadas y las reservas de constitucionalidad formarán parte del debate en las siguientes etapas.

Impacto esperado para usuarios y operación

Con la nueva normativa, las principales faltas dentro del sistema se sistematizan como infracciones graves y se establece un procedimiento de denuncia y control más claro. El foco está en disuadir el comercio ilegal, la evasión y el uso indebido de beneficios, resguardando la continuidad del servicio y la seguridad en estaciones y trenes.