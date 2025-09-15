Pese al bombardeo israelí: Estados Unidos insta a Catar a seguir su rol mediador

En medio de su visita por Israel, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a Catar a seguir su rol mediador en Medio Oriente.

Esto pese al bombardeo liderado por el Ejército israelí en Doha, donde 5 personas murieron, y que terminaron por frustrar los esfuerzos para negociar el fin del conflicto entre Israel y Hamás.

En ese sentido, durante una conferencia de prensa conjunta que ofreció junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Marco Rubio señaló que “estamos centrados en lo que sucede ahora, en lo que sucederá después, en qué papel puede desempeñar Qatar para alcanzar un resultado” que ponga fin a la guerra de Gaza.

“Seguiremos animando a Qatar a desempeñar un papel constructivo en ese sentido”, aseveró.

Cabe consignar que si bien desde Hamás confirmaron que cinco de sus miembros murieron durante el ataque israelí, esto no cambiará las condiciones que exigen para poner fin a la guerra.