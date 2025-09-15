;

Nuevo estudio reveló que estos alimentos podrían arruinar la memoria en solo cuatro días

Nuevos hallazgos científicos alertan que este tipo de dieta puede afectar los recuerdos en poco tiempo.

Javiera Rivera

Un estudio reciente de la Universidad de Carolina del Norte (UNC School of Medicine) revela que comer ciertos alimentos puede afectar la memoria más rápido de lo que se creía.

Según la investigación publicada en Neuron, incluso después de solo 4 días, un grupo específico de células cerebrales conocidas como interneuronas CCK en el hipocampo se vuelven hiperactivas, interfiriendo en la formación de nuevos recuerdos.

“Sabíamos que la dieta y el metabolismo afectan la salud del cerebro, pero no esperábamos encontrar que estas interneuronas fueran tan vulnerables a la dieta a corto plazo”, comentó Juan Song, investigador principal y profesor de farmacología de la UNC.

“Lo más sorprendente fue lo rápido que estas células cambiaron su actividad debido a la reducción de glucosa, suficiente para afectar la memoria”.

Se trata de los alimentos ultraprocesados. Incluso, la investigación también advierte que la obesidad, conocida por reducir el flujo sanguíneo cerebral y provocar neuroinflamación, agrava estos efectos.

Sin embargo, los científicos encontraron una vía de recuperación: el ayuno intermitente puede normalizar la actividad de estas interneuronas y mejorar la memoria, al cambiar el metabolismo del azúcar hacia la quema de grasas almacenadas.

Al respecto, Song y su equipo planean continuar estudiando cómo los alimentos ultraprocesados podrían contribuir al desarrollo del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Finalmente, los expertos advierten que incluso un par de días consumiendo comida chatarra puede dejar huella en el cerebro, haciendo que lo que parecía un “placer rápido” tenga consecuencias silenciosas y duraderas.

