Muere Angela Ro Ro, una de las voces más reconocibles de la música brasileña / Instagram / Angela Ro Ro

Este lunes falleció Angela María Diniz Gonsalves, una de las cantantes brasileñas más reconocibles por su timbre grave. De ahí surgió su nombre artístico que la acompañó toda su vida: Angela Ro Ro viene de un apodo de su niñez por su voz ronca.

La cantante y compositora murió a los 75 años, según informó TV Globo. Angela estaba internada desde junio en el Hospital Silvestre, de Río de Janeiro, con una grave infección pulmonar.

En su larga carrera, que comenzó en la década de los 70, combinó la música brasileña con blues, samba, bolero y rock. Fue uno de los nombres más emblemáticos de la música popular brasileña, aunque su nombre no trascendió mayormente más allá de las fronteras de su país.

Algunos de sus ídolos fueron Elis Regina, Jacques Brel y Ella Fitzgerald. Una de sus participaciones menos conocidas es en Transa, un disco de culto de Caetano Veloso, de 1972, donde Angela tocó la armónica.

Algunos de sus temas más populares: