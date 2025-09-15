Francoise Perrot reveló que fue testigo de otro episodio de violencia sufrido por Ariela Medeiros: “Escuchamos gritos pidiendo ayuda”

El caso de violencia sufrido por Ariela Medeiros, por parte de su expareja Antonio Lennon, sigue dando de qué hablar con diversos relatos que evidencian la complejidad de lo sucedido.

Aunque el incidente más reciente ocurrió el 7 de septiembre, una experiencia previa de agresión quedó en la memoria de quienes la acompañaban en ese momento.

Francoise Perrot, la también exintegrante de Mekano, y su esposo, Gerardo Rivera, estuvieron presentes durante uno de estos episodios, ocurrido durante una celebración de Año Nuevo.

Según relató en Primer Plano, se encontraban en la piscina de la casa con Medeiros, mientras Lennon permanecía encerrado en otra habitación.

“En un momento Ariela fue al baño y escuchamos gritos pidiendo ayuda: ‘Fran, amiga, me están pegando’. Entramos con mi marido y la vimos con el rostro cubierto. Ahí fue cuando él tuvo que intervenir para protegerla”, explicó Perrot.

Rivera complementó la narración describiendo la situación como un ataque evidente: “Fuimos corriendo a la casa y al entrar la vimos cubierta de sangre”.

“Me dirigí directamente a Antonio y le dije: ‘¿Qué te pasa? ¿Cómo le pegas a una mujer?’. Por defender a Ariela y también por protegerme, tuve que enfrentarlo físicamente”, comentó.

Por su parte, Medeiros recordó el momento con una mezcla de dolor y reflexión durante su entrevista. “Al principio lo vi como un empujón, algo leve y tonto, pero Francoise me dijo que a una mujer no se le pega“.

“Ellos discutieron y ella me decía: ‘Vente conmigo’. No fui, quizá porque estaba muy enamorada y no percibí el peligro real en ese momento”, confesó entre lágrimas.

El testimonio de Perrot y Rivera aporta un contexto más amplio sobre la violencia que Medeiros ha enfrentado, evidenciando la gravedad de la situación y la importancia de denunciar este tipo de agresiones.