Fiestas patrias 2025: conoce los horarios y cierres de todos los supermercados en Chile

Se viene el fin de semana largo más esperado del año y, con él, las compras para el asado, las empanadas y todas las preparaciones típicas de Fiestas Patrias.

Sin embargo, es importante tener presente que el miércoles 17 de septiembre será el último día para abastecerse en supermercados, y estos locales cerrarán antes de lo habitual.

De acuerdo con la normativa, el descanso de los trabajadores debe comenzar a las 21:00 horas del 17 de septiembre, pero las principales cadenas adelantarán su cierre:

Santa Isabel : hasta las 19:30 horas.

: hasta las 19:30 horas. Jumbo : hasta las 19:00 horas.

: hasta las 19:00 horas. Líder : hasta las 19:00 horas.

: hasta las 19:00 horas. Express de Líder : hasta las 19:30 horas.

: hasta las 19:30 horas. Tottus : entre 19:00 y 19:30 horas, según sucursal (se puede revisar en su sitio oficial).

: entre 19:00 y 19:30 horas, según sucursal (se puede revisar en su sitio oficial). Unimarc, Alvi y Mayorista 10: hasta las 19:30 horas.

Durante el jueves 18 y viernes 19 de septiembre, los supermercados de todo el país permanecerán cerrados, a excepción de los locales comerciales atendidos por sus propios dueños.

La atención volverá a la normalidad el sábado 20 y domingo 21, días que no son festivos.

Por lo mismo, las familias tienen solo unas horas más para comprar carne, carbón, pan, bebidas y todo lo necesario para las celebraciones.