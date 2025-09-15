Fiestas patrias 2025: conoce los horarios y cierres de todos los supermercados en Chile
Las principales cadenas cerrarán el 17 de septiembre. Se recomienda organizar las compras con antelación.
Se viene el fin de semana largo más esperado del año y, con él, las compras para el asado, las empanadas y todas las preparaciones típicas de Fiestas Patrias.
Sin embargo, es importante tener presente que el miércoles 17 de septiembre será el último día para abastecerse en supermercados, y estos locales cerrarán antes de lo habitual.
De acuerdo con la normativa, el descanso de los trabajadores debe comenzar a las 21:00 horas del 17 de septiembre, pero las principales cadenas adelantarán su cierre:
- Santa Isabel: hasta las 19:30 horas.
- Jumbo: hasta las 19:00 horas.
- Líder: hasta las 19:00 horas.
- Express de Líder: hasta las 19:30 horas.
- Tottus: entre 19:00 y 19:30 horas, según sucursal (se puede revisar en su sitio oficial).
- Unimarc, Alvi y Mayorista 10: hasta las 19:30 horas.
Revisa también
Durante el jueves 18 y viernes 19 de septiembre, los supermercados de todo el país permanecerán cerrados, a excepción de los locales comerciales atendidos por sus propios dueños.
La atención volverá a la normalidad el sábado 20 y domingo 21, días que no son festivos.
Por lo mismo, las familias tienen solo unas horas más para comprar carne, carbón, pan, bebidas y todo lo necesario para las celebraciones.