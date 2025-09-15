;

Cómo ahorrar en compras de Fiestas Patrias con el cotizador de precios del Sernac

Con la plataforma puedes identificar dónde conviene comprar cada artículo en tu comuna.

Javiera Rivera

Supermercado

Supermercado

Con las Fiestas Patrias cerca, muchas familias buscan la manera de cuidar su presupuesto mientras compran carne, bebidas y productos típicos.

De esta forma, el cotizador de precios del Sernac se presenta como la herramienta ideal para encontrar las mejores ofertas en supermercados y carnicerías.

La plataforma permite armar una canasta virtual de productos, donde puedes filtrar por comuna, tipo de negocio y disponibilidad, comparando precios al instante.

Así puedes identificar dónde conviene comprar cada artículo y reducir tu gasto total sin perder calidad.

Además, el cotizador incluye un “plan de compra inteligente”, que te indica cómo organizar tus compras para que sea lo más barato posible. Solo necesitas seleccionar los productos que deseas y la herramienta hace el resto.

Además, no es necesario ingresar tu ubicación exacta, aunque hacerlo permite obtener resultados más precisos y adaptados a tu comuna.

Los precios se actualizan periódicamente para reflejar la oferta real de cada establecimiento, garantizando que siempre tengas información confiable.

Para ingresar al cotizador de precios, haz click AQUÍ.

