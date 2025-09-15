;

Ex participante de “Gran Hermano” sufre grave accidente y fue internado en terapia intensiva

El joven tuvo una compleja colisión mientras circulaba en moto.

Durante las últimas horas se encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo debido a un grave accidente sufrido por un exparticipante de Gran Hermano Argentina.

Se trata de Thiago Medina, quien permanece internado en estado delicado tras sufrir una compleja colisión mientras transitaba en su moto.

El hecho ocurrió el pasado viernes 12 de septiembre cuando, por causas que aún no se han aclarado, se vio envuelto en el siniestro vial.

Medina tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica durante la madrugada del sábado. El procedimiento incluyó la extirpación del bazo debido a la magnitud de las lesiones internas. Además, sufrió fracturas en varias costillas y daños en pulmones, hígado y riñones.

Según se dio a conocer, el streamer llevaba puesto su casco, lo que muchos califican como el detalle que le salvó la vida en el momento del impacto.

Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, utilizó sus redes sociales para entregar información sobre lo sucedido, revelando detalles importantes del suceso.

“Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado”, indicó.

También ha utilizado su cuenta para agradecer el apoyo entregado por sus seguidores, quienes elevan sus oraciones para que las cosas resulten de la mejor manera posible.

Por ahora, el entorno del ex Gran Hermano se mantiene expectante a la evolución de su estado, mientras los médicos continúan monitoreando su recuperación día a día.

