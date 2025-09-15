;

Estudio revela que Australia corre serio riesgo por subida del nivel del mar en 2050

Al menos 1,5 millones de personas estarían en riesgo durante los próximos años.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

La primera Evaluación Nacional de Riesgos Climáticos (NCRA por sus siglas en inglés), publicada por el Gobierno de Australia durante este lunes, arrojó resultados dramáticos que encendieron la preocupación de las autoridades.

Esto porque, según los datos obtenidos en este estudio, millones de australianos estarán en riesgo por la subida del nivel del mar en las próximas décadas.

Asimismo, determinó que las muertes por golpes de calor podrían multiplicarse si no se limita el calentamiento global.

Revisa también:

ADN

El informe se publicó antes de que el Gobierno de Anthony Albanese dé a conocer su meta de reducción de emisiones para 2035, así como las recomendaciones de la Autoridad de Cambio Climático, una estrategia nacional para alcanzar la neutralidad de carbono, así como hojas de ruta específicas para seis sectores clave de la economía.

Si no se reduce drásticamente la contaminación climática procedente del carbón, el petróleo y el gas, el informe describe un futuro de impactos severos, en el que hasta un millón y medio de australianos estarán en riesgo por la subida del nivel del mar en 2050 y hasta tres millones en 2090.

Dramático impacto

El informe deja claro que todo el país tiene mucho en juego. El costo de no actuar siempre superará al de actuar”, comentó el ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, al presentar la evaluación.

El impacto económico también sería mayúsculo. El informe advierte, asimismo, de un aumento sin precedentes de las olas de calor marinas. La subida del nivel del mar y el aumento de fenómenos extremos amenazan con inundar y dañar infraestructuras costeras y comunidades en zonas bajas, incluidas grandes ciudades y territorios externos, lo que podría dejar a 597.000 personas directamente en riesgo de inundación hasta 2030.

Las comunidades remotas, ya vulnerables por sus limitadas comunicaciones y cadenas de suministro débiles, verán agravada su situación en el futuro, con costos de transporte que podrían duplicarse en algunas regiones.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad