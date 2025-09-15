¿Es peligroso? Revelan por qué duele la cabeza al tomar helados o bebidas frías / Ihor Lukianenko

Todos hemos experimentado esa sensación: tomar un granizado o un helado demasiado rápido provoca un dolor agudo y punzante que atraviesa la frente.

Según la Clasificación Internacional de Trastornos de Cefalea, se trata de una “cefalea por estímulo frío”, también conocida como brain freeze.

El dolor aparece cuando el frío en el paladar o la parte posterior de la garganta provoca una vasoconstricción seguida de vasodilatación en los vasos sanguíneos.

El nervio trigémino, que conecta rostro y cerebro, interpreta este cambio de temperatura como una amenaza y envía una señal de dolor que se percibe en la frente o las sienes.

La prevalencia del brain freeze varía entre el 15% y el 37% de la población, pero es más común en niños y adolescentes, llegando hasta un 79% en algunos estudios.

¿Es peligroso y cómo prevenirlo?

En general, no. El brain freeze es benigno, autolimitado y sin consecuencias graves. Existen casos aislados de reacciones autonómicas extremas, pero son excepciones que no deben alarmar a la población.

Por otro lado, existen formas simples de evitarlo:

Comer o beber lentamente, evitando que el frío toque directamente el paladar superior.

Usar pajitas o mantener el helado en la lengua antes de tragar.

Si ya aparece el dolor, presionar la lengua contra el techo de la boca puede aliviar la molestia en segundos.

Así que la próxima vez que un helado te haga doler la frente, recuerda: es una reacción natural de tu cerebro al frío y, aunque intensa, no representa un peligro para tu salud.