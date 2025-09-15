;

¿Es peligroso? Revelan por qué duele la cabeza al tomar helados o bebidas frías

Además, los investigadores señalan técnicas efectivas para evitar esta molesta sensación.

Javiera Rivera

¿Es peligroso? Revelan por qué duele la cabeza al tomar helados o bebidas frías

¿Es peligroso? Revelan por qué duele la cabeza al tomar helados o bebidas frías / Ihor Lukianenko

Todos hemos experimentado esa sensación: tomar un granizado o un helado demasiado rápido provoca un dolor agudo y punzante que atraviesa la frente.

Según la Clasificación Internacional de Trastornos de Cefalea, se trata de una “cefalea por estímulo frío”, también conocida como brain freeze.

El dolor aparece cuando el frío en el paladar o la parte posterior de la garganta provoca una vasoconstricción seguida de vasodilatación en los vasos sanguíneos.

El nervio trigémino, que conecta rostro y cerebro, interpreta este cambio de temperatura como una amenaza y envía una señal de dolor que se percibe en la frente o las sienes.

La prevalencia del brain freeze varía entre el 15% y el 37% de la población, pero es más común en niños y adolescentes, llegando hasta un 79% en algunos estudios.

Revisa también

ADN

¿Es peligroso y cómo prevenirlo?

En general, no. El brain freeze es benigno, autolimitado y sin consecuencias graves. Existen casos aislados de reacciones autonómicas extremas, pero son excepciones que no deben alarmar a la población.

Por otro lado, existen formas simples de evitarlo:

  • Comer o beber lentamente, evitando que el frío toque directamente el paladar superior.
  • Usar pajitas o mantener el helado en la lengua antes de tragar.
  • Si ya aparece el dolor, presionar la lengua contra el techo de la boca puede aliviar la molestia en segundos.

Así que la próxima vez que un helado te haga doler la frente, recuerda: es una reacción natural de tu cerebro al frío y, aunque intensa, no representa un peligro para tu salud.

ADN

Watchara Gumnerd

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad